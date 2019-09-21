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Kuru incir ihracatında "Çin" bereketi

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

Türkiye'den Çin'e yapılan kuru incir ihracatı yüzde 52 artarak 3 milyon 702 bin dolara yükseldi - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep: - "Bu pazarda tanıtıma ağırlık vererek kuru meyvede 10 yıl sonunda 100 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Kuru meyvede hedef pazar olarak belirlenen Çin'e kuru incir ihracatı, 2018/2019 sezonunda yüzde 52 artarak 3 milyon 702 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği verilere göre Türkiye, 2017/2018 sezonunda 274 milyon 57 bin dolarlık kuru incir ihracatı yaptı. 2018/2019 sezonunu ise üründeki kalite ve verim kaybı nedeniyle düşüşle kapatan incir ihracatçısı, bu yıl 225 milyon 491 bin dolarlık kuru inciri yurt dışına gönderdi.

Kuru incir ihracatında ilk sırada 36 milyon 616 bin dolarla Fransa yer aldı. ABD, 30 milyon 221 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 27 milyon 825 bin dolarla Almanya izledi.

İhracatçıların uzun yıllardır hedef pazar olarak belirlediği Çin pazarında ise kuru incir ihracatındaki düzenli artış dikkat çekti. 2017/2018 sezonunda Çin'e 2 milyon 439 bin dolarlık kuru incir dış satımı yapılırken, ihracat rakamı bu yıl yüzde 52 artarak 3 milyon 702 bin dolara çıktı.

- "Çin pazarında meyvelerimizi toplamaya başladık"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralık ayında Çin'e yönelik ticaret heyeti oluşturduklarını bildirdi.

Bu ülkede sadece incirde değil bütün kuru meyve ürünleriyle ilgili tanıtım faaliyetleri yaptıklarına işaret eden Celep, "Son 15 yıldır Çin’de Türk kuru meyvelerinin tanıtımına yönelik tanıtım çalışmalarına yoğunlaştık. Bu tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladık." dedi.

Çin'de insanların alım gücünün her geçen yıl arttığına değinen Celep, Çin pazarında pozisyon almanın her zamankinden daha öncelikli hale geldiğini vurguladı.

Çin halkının yeni lezzetleri tatma konusunda hevesli olduğuna işaret eden Celep, şunları kaydetti:

"Çin'de bugün 200 milyonun üstünde varlıklı, sağlıklı gıda tüketme konusunda bilinçli bir nüfus var. Kuru meyve ürünlerinin şekeri dengeleme, kansızlığı önleme, anemi ve demir eksikliğini giderme, kanser önleme, sindirimi ve hazmı kolaylaştırma, göz sağlığını koruma, tansiyonu düzenleme başta olmak üzere insan sağlığına çok yönlü faydaları var. Bu pazarda tanıtıma ağırlık vererek kuru meyvede 10 yıl sonunda 100 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Çin, mal almak için uzak değilse satmak için de uzak değil. Türk ihracatçısında bu anlamda bir zihniyet değişimi var. Bu da ihracat rakamlarımıza yansıyacak."

Kasım ayında Şanghay'da yapılacak Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Türk gıda ürünlerinin tamamının katılımıyla tadım ve pişirim etkinlikleri yapacaklarının da bilgisini veren Celep, birlik olarak 2019'u "Çin Yılı" olarak ilan ettiklerini, oluşturdukları özel ihracat timinin yönlendirmesiyle bu pazar için özel tanıtım aktiviteleri planladıklarını sözlerine ekledi.

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Çin ihracat incir Uzak Doğu

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