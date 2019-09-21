İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Kuru meyvede hedef pazar olarak belirlenen Çin'e kuru incir ihracatı, 2018/2019 sezonunda yüzde 52 artarak 3 milyon 702 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği verilere göre Türkiye, 2017/2018 sezonunda 274 milyon 57 bin dolarlık kuru incir ihracatı yaptı. 2018/2019 sezonunu ise üründeki kalite ve verim kaybı nedeniyle düşüşle kapatan incir ihracatçısı, bu yıl 225 milyon 491 bin dolarlık kuru inciri yurt dışına gönderdi.

Kuru incir ihracatında ilk sırada 36 milyon 616 bin dolarla Fransa yer aldı. ABD, 30 milyon 221 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 27 milyon 825 bin dolarla Almanya izledi.

İhracatçıların uzun yıllardır hedef pazar olarak belirlediği Çin pazarında ise kuru incir ihracatındaki düzenli artış dikkat çekti. 2017/2018 sezonunda Çin'e 2 milyon 439 bin dolarlık kuru incir dış satımı yapılırken, ihracat rakamı bu yıl yüzde 52 artarak 3 milyon 702 bin dolara çıktı.

- "Çin pazarında meyvelerimizi toplamaya başladık"