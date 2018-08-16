FİNANS

Kuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu üyesi Özhan Şen, yeni sezonda, kuru incirde 80 bin ton rekolte beklendiğini açıkladı.

Kuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu üyesi Özhan Şen, yeni sezonda, kuru incirde 80 bin ton rekolte beklendiğini açıkladı.
İTB'de düzenlenen toplantıda, 'Kuru İncirde 2018- 2019 Sezonu Rekolte Tahmin Çalışması'nın sonuçları açıklandı. Kuru incir rekolte tahmin çalışmalarının, ilgili kurumların desteğiyle yaklaşık 60 yıldır İTB koordinatörlüğünde gerçekleştirildiğini kaydeden İTB Yönetim Kurulu üyesi Özhan Şen, yeni sezonda, Ege Bölgesi'nde 80 bin ton rekolte beklendiğini söyledi. Bu yılki rekolte tahmin çalışmasının, heyetin özverili çalışmasıyla 6- 15 Ağustos günlerinde tamamlandığını belirten Şen, Türkiye'de üretim potansiyelinin yeteri kadar kullanılamamasına karşın birçok gelişmiş ülkeden daha güçlü tarımsal ekonomiye sahip olunduğuna dikkat çekti.
Alınacak kararlar ile Türk tarımına ivme kazandırılarak, dışa bağımlılığın sona erdirileceğini vurgulayan Şen, "ABD'nin son zamanlardaki tutumları kabul edilebilir değildir. Türkiye bunun üstesinden gelecek kadar vatanına, milletine sağdık insanların yaşadığı büyük bir ülkedir ve geldiğimiz noktada yine tarım, ekonomik kalkınmada en önemli kaldıraç olacaktır. Çünkü Türkiye bir tarım ve hayvancılık ülkesidir. Birçok tarım ürününde kendimize yeter üretim kapasitemiz ve ihraç etme potansiyelimiz var. Bunlardan biri de Ege Bölgesi'nin eşsiz değerlerinden birisi olan incirdir" diye konuştu.
YÜZDE 2,25 YÜKSEK REKOLTE TAHMİNİ
Geçen yıl bütün kalite sınıflarını kapsayan toplam kuru incir rekoltesini 78 bin 200 ton olarak tahmin ettiklerini dile getiren Özhan Şen, gerçekleşen müstahsil tescilleri toplamının yaklaşık 83 bin ton olduğunu belirtti. Yüzde 5 hata payı ile çok başarılı tahmin yapıldığını kaydeden Şen, "Rekolte tahmin heyeti üyesi arkadaşlarımızın yapmış olduğu 2018- 2019 sezonu Ege Bölgesi kuru incir rekoltesi arazi çalışmaları sonucuna göre, hava şartlarının normal seyri halinde yeni sezonda 80 bin ton rekolte tahmin edilmiştir. Buna göre yeni sezon rekoltesinin geçen yıl yapmış olduğumuz tahmine göre yüzde 2,25 oranında daha yüksek olmasını bekliyoruz" dedi.
'ÜRÜNÜMÜZE SAHİP ÇIKALIM'
İTB Yönetim Kurulu üyesi Şen, tamamlanmak üzere olan 2017- 2018 sezonunda, 11 Ağustos itibarıyla 61 bin ton kuru incir ihracatı karşılığında, 265 milyon dolar döviz girdisi elde edildiğini belirterek, kuru üzüm için bu rakamın 430 milyon doların üzerinde olduğunu söyledi. Tarım ürünlerinde markalaşma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Şen, şunları kaydetti:
"Dökme ticarete son verip paketli ve katma değeri daha yüksek pazarlama sistemine geçmeliyiz. Verim, kalite ve rekoltemizi arttırarak dünyaya Türk incirini aşılamak birinci vazifemiz olmalı. Üretim sürecinde ithal girdi kullanımını azaltmalıyız. İhraç ettiğimiz ülkelerin talep ettiği ürün standartlarını yakalamak için üreticilerimiz, tarım ilaçlarının kullanımında daha dikkatli olmalı. Zararlı mücadelesinde kimyasal ilaçlar yerine biyolojik ve kültürel önlemleri geliştirmeliyiz. Bölgemizde ziraat fakültesi olan üç değerli üniversite var. Bunun yanında araştırma enstitülerimiz var. Bu pasta hepimize yeter. Yeter ki kaynaklarımızı dikkatli kullanalım, yeter ki ürünümüze ve geleceğimize sahip çıkalım, koruyalım, geliştirelim."
Arazi çalışmalarında yaptıkları bazı tespitlere göre, yağışların bu yıl iyi olduğunu vurgulayan Şen, yağmur ve diğer iklimsel koşulların etkisiyle doğuşların iyi olmasına rağmen bazı bölgelerde başta çiğ ve benzeri olaylar nedeniyle çatlak oranın fazla olduğunu belirtti. Çoğu tarımsal üründe olduğu gibi incirde de geçen yıla göre, yaklaşık 7 ile 15 gün arasında erkencilik olduğunu kaydeden Şen, "Bu yıl ağaçların gelişim durumlarının iyi, sürgün uzunluklarının geçen yıla göre daha uzun, bölgelere göre oranı değişmekle birlikte meyve tutumlarının geçen yıl ayarında ve bazı bölgelerde de bir miktar üstünde olduğu gözlemlenmiştir. Yeni sezonunun sektörümüzün tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diler, bol kazançlı bir sezon temenni ederim" dedi.
KUR ARTIŞININ ETKİSİ
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Birol Celep ise son günlerde değişiklik gösteren döviz kurlarının bütün tarımsal ürünleri etkilediğini söyledi. Celep, tarımsal ürünleri kur politikasıyla değil, doğru algı politikasıyla pazarlamak gerektiğine dikkat çekti. Kur ne olursa olsun global dünyada ürünlerin değerinde pazarlanması gerektiğini belirten Celep, "Yeni yapılanmada kur artışını yurt dışındaki ithalatçılara değil üreticilerimize ve diğer paydaşlara sunmamız lazım. Bizim artık mallarımızı katma değerli satmamız için daha çok çalışıp 100 bin ton kuru inciri hedeflememiz lazım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyorKuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyorKuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyor

PARTNERBabamın eli ağırdırBabamın eli ağırdır
Kurbanlık satıcıları son günü bekliyorKurbanlık satıcıları son günü bekliyor
Açık: Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğizAçık: Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

İşte en iyi yerli telefonlar ve özellikleri

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 bin lira ücretli tuz toplama işine 100 müracaat

3 bin lira ücretli tuz toplama işine 100 müracaat

Kurbanlık satıcıları son günü bekliyor

Kurbanlık satıcıları son günü bekliyor

Açık: Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz

Açık: Ekmeğe zam yapmadan üretime devam edeceğiz

Projelerde yerli doğaltaş kullanılması çağrısı

Projelerde yerli doğaltaş kullanılması çağrısı

Antalya 8 milyon turisti geçti

Antalya 8 milyon turisti geçti

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık yüzde 3.2 arttı

Sanayi üretimi Temmuz’da yıllık yüzde 3.2 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.