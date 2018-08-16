Kuru incirde 80 bin ton rekolte bekleniyor

"Alınacak önlemler dışa bağımlılığımızı sona erdirecektir. Ekonomimizde alınacak tedbirlerle de kur sıkıntısının yaşanmayacağına inanıyoruz. ABD'nin son zamanlardaki tutumu kabul edilebilir değildir. Türkiye, bunun üstesinden gelecek kadar vatanına, milletine sağdık insanların yaşadığı büyük bir ülkedir. Geldiğimiz noktada tarım, ekonomik kalkınmada en önemli kaldıraç olacaktır. Çünkü Türkiye bir tarım ve hayvancılık ülkesidir. Birçok tarım ürününde kendimize yeter üretim kapasitemiz ve ihraç etme potansiyelimiz var. Bunlardan biri de Ege Bölgesi'nin eşsiz değerlerinden birisi olan incirdir."

Şen, Türkiye'nin geçen sezon 61 ton kuru incir ihracatıyla 265 milyon dolar döviz elde ettiğini anımsattı.

Bu sezon incirde daha iyi rakamlara ulaşılmasını beklediklerini aktaran Şen, "Rekolte tahmin heyeti üyesi arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalara göre hava şartlarının normal seyri halinde yeni sezonda 80 bin ton kuru incir rekoltesi tahmin edilmektedir. Buna göre yeni sezon rekoltesinin geçen yıla oranla yüzde 2,25 artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Birol Celep ise Türk kuru meyvesini dünyaya satmak için değil pazarlamak için çalışmak gerektiğine işaret etti.

