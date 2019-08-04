Kuru kayısı fiyatları yükselişe geçti

"Fiyatlarda geçen yılki hasat sezonuna göre yüzde 20'lik bir artış var. Geçen yıl hasat sezonunun ilk haftasına göre 4 numara ihracatlık kayısıda yüzde 20'lik fiyat artışı söz konusu. Bu çok sevindirici. Stabil yükselişler istikrarlı piyasa doğuruyor. İthalatçı ve ihracatçı bu piyasalarda daha mutlu. Çünkü önlerini görebiliyorlar. Piyasada 4 numara birinci kalite kuru kayısının kilogram fiyatı şu an 11 liradan işlem görüyor. Sınıflandırılan kuru kayısılarda arz ve talebe göre bazı ürünlerde fiyat artışı biraz daha fazla oluyor. İstikrarlı ve düzenli piyasalar dövizdeki dalgalanmanın sona erdiğini düşünürsek kuru kayısı için daha iyi olacaktır."

Türkiye'de üretici maliyetlerinin yüzde 40 arttığını, bu nedenle mevcut fiyatlardan üreticilerin çok da mutlu olmadığını bildiren Özcan, "Üretim maliyetlerine göre kayısıda fiyatların artmasını bekliyoruz. Kuru meyvede kendiliğinden oluşan piyasalar var. Üründeki maliyetlerin yüzde 40 arttığını ifade ediyorsak, mutlaka üründe de bu maliyetlere paralel olarak fiyatlarında artmasını bekliyoruz. Piyasa kendi seyrini kendisi belirleyecek." diye konuştu.

- Konsantre yaş kayısı fiyatları da arttı

Özcan, bu sezon kayısıda kalitenin yüksek olması nedeniyle konsantre tabir edilen fabrikaların meyve suyu için aldığı miktarın beklenenin altında gerçekleştiğini ifade etti.

Konsantrelik yaş kayısı fiyatlarında belirgin bir artış olduğuna dikkati çeken Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kilogram fiyatı olarak belirlenen 50 kuruşun maliyetlerin altında olduğunu ve konsantre fabrikalarının fiyatları gözden geçirmesini ifade ettik. Meyve suyu konsantre fabrikalarının temsilcileriyle sıralı toplantılar yaptık. Onların beklediği ürün bu yıl azdı. Bu sezon üründe ciddi bir kalite var. Kalite arttıkça konsantre ürün az olur. Yapılan toplantılar neticesinde kilogram fiyatını 90 kuruş olarak belirledik ancak şu anda konsantre yaş kayısının kilogram fiyatı bir liranın üzerinde işlem görüyor."