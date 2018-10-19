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Kuru kayısı ihracatında hedef 100 bin ton

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, geçen sezon yaklaşık 95 bin ton seviyesinde gerçekleşen ihracatın, bu sezon 100 bin tona ulaşması bekleniyor - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "Geçen ay 7 bin 500 ton ihracatımız vardı. Sezon sonuna kadar 100 bin ton ihracat bekliyoruz. Ortalama fiyatımız 2,7 dolar civarında" - "(Sial Paris 2018 Fuarı) Burada çok önemli satışlar gelirse inşallah yılbaşına doğru ihracatımızda da artış bekliyoruz. Bugünden daha iyi fiyat beklentimiz de var"

EMRAH GÖKMEN - Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, geçen sezon yaklaşık 95 bin ton olarak kayıtlara geçen ihracatın, bu sezon 100 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacına ev sahipliği yapan kentte yetiştirilen kayısı, ABD'den Rusya'ya çok sayıda ülkenin ağzını tatlandırmaya devam ediyor.

Geçen sezon 94 bin 965 ton ihracatla ülke ekonomisine 260 milyon 259 bin dolar gelir getiren kayısı, bu yıl da dünya pazarındaki yerini koruyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısı ihracatında sıkıntıları olmadığını ancak bankacılıkta yaşanan problemlerin kendilerini de etkilediğini belirtti.

Kayısı üretimi ve ihracatının ciddi anlamda sermaye gerektirdiğine, buna karşılık banka kredilerinin son ekonomik dalgalanmalardan sonra kısmen azaldığına dikkati çeken Özcan, "Geçen ay 7 bin 500 ton ihracatımız vardı. Sezon sonuna (1 Temmuz 2018-1 Temmuz 2019) kadar 100 bin ton ihracat bekliyoruz. Ortalama fiyatımız 2,7 dolar civarında. Bu fiyat kaliteye ve kalibreye göre 2-3 dolar arasında çıkıyor. Kurdaki dalgalanmadan kaynaklanan ufak tefek problemler var ama bunları aşıyoruz." diye konuştu.

- "Kayısıyı desteklemek gerekir"

Özcan, hükümetin kısa, orta ve uzun vadede aldığı ekonomik tedbirlerle ülkedeki ekonomik dalgalanmanın aşıldığını ve normalleşme dönemine girildiğini, döviz kurunda da bunun hissedildiğini ifade etti.

Kayısının cari açığın azalmasına katkı sağlayacak 5 üründen biri olduğunu vurgulayan Özcan, "Kayısıyı desteklemek gerekir. Özellikle bankacılık sektörüne buradan sesleniyoruz, hem özel bankalar hem devlet bankalarının bize gerekli yardımı ve desteği yapmaları gerekiyor. İhracat ürünü noktasında Malatya gerçekten çok şanslı. Biz de bu ürünü en doğru ve en iyi şekilde pazarlayacak metodları geliştirerek hak ettiği noktaya taşımak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Özcan, Fransa'daki Sial Paris 2018 fuarı için hazırlık yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük gıda ürünleri bu fuarda. Burada çok önemli satışlar gelirse, inşallah yılbaşına doğru ihracatımızda da artış bekliyoruz. Bugünden daha iyi fiyat beklentimiz de var ama bu beklentiyle ilgili rakam veremeyiz. Bu tamamen tüketicinin ve üreticinin oluşturacağı pazar ve bizim de buna vereceğimiz karşılıkla inşallah iyi bir noktaya gidecektir."

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