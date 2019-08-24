Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, AA muhabirine, 2017 yılında cazibe merkezleri programı kapsamında devlet desteğiyle Fırat Kalkınma Ajansı üzerinden Malatya Ticaret Borsasına kuru kayısıda lisanslı deposunun hayata geçirilmesi için 12 milyon liralık hibe verdiğini söyledi.

Kuru kayısı lisanslı deposunun 10 bin tonluk kapasiteyle planlandığını ve deponun toplam maliyetinin 18 milyon 600 bin lira olduğunu aktaran Özcan, "Lisanslı depo, saklama koşulları ve üretimde kaliteyi arttırma açısından kuru kayısıda önemli. Üreticiler temmuz ve ağustos aylarında (hasat döneminde) maliyetlerle ilgili gider kalemini karşılaması açısından (depoda verilecek ürün senedi) elektronik senet karşılığı faizsiz kredi imkanı da oluşturacağını gördüğümüz projeyi acilen hayata geçirmeyi düşünüyorduk ve deponun yer tahsisini yaptık." diye konuştu.

Deponun yer tahsisinin yapıldığını, lisanslı deponun ihalesinin 28 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini anlatan Özcan, şöyle devam etti:

"Kuru kayısı lisanslı depoculuğunu Türkiye'de ve dünyada ilk defa hayata geçirecek, bir projeye ev sahipliği yapıyoruz. Kuru kayısı, lisanslı depoyla artık yatırım aracına dönüşecek. Ürünün artık evrak olarak, elektronik satış salonlarında internet üzerinden satışı gerçekleşecek. Kendilerini her alanda yatırımcı görenler, kuru kayısıyı lisanslı depoda satın alarak, kayısının kükürtlenme oranı ile bekleme süresine göre yatırım ve kazanç aracına dönüştürebilirler. Burada kuru kayısı artık yatırım aracına dönmüş oluyor. Bizim asıl amacımız üreticiyi koruyacak, ürünü sağlıklı koşullarda muhafaza edecek, ürünün gerçek değerini bulduğu anda piyasaya arz edilecek koşulları oluşturmak."