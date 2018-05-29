Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2011'de 20 bin tonla başladığımız lisanslı depoculuk sisteminde bugün 1 milyon 838 bin 200 tonluk kapasiteye ulaştık." dedi.

Tüfenkci, Malatya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Protokolü İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, kayısı üretimini ve ticaretini çok daha iyi şartlara taşıyacak protokol için bir araya geldiklerini söyledi.

Malatya'da lisanslı depoculuk sistemine kayısının da girmesi noktasında özel bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Türkiye, dünya yaş ve kuru kayısı üretiminde birinci sırada yer almaktadır. TÜİK verilerine göre 2017'de yüzde 35'lik artışla ülkemizde toplam 985 bin ton kayısı üretimi sağlanmıştır. Sadece Türkiye değil, artık tüm dünya biliyor, Malatya en önemli kayısı üretim merkezidir. Üretim elbette önemli ama esas önemli olan ürettiğini satabilmek. 'Ürettiğiniz değil satabildiğiniz ürün sizin' derler, gerçekten de Malatya için kayısının pazarlanması ve satılması bu anlamıyla çok önemli. Üretim ile pazarlama birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Kayısıda arz ve talebe baktığınızda, arz iki ayla sınırlı ama talebi 12 aya yaymak gerekir. Bu noktada lisanslı depolar çok önemli. Buğdayın, fasulyenin, nohutun, pamuğun, zeytinin dışında kayısının da lisanslı depoculuk kapsamına alınması önemli."