FİNANS

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 23:59 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "2011'de 20 bin tonla başladığımız lisanslı depoculuk sisteminde bugün 1 milyon 838 bin 200 tonluk kapasiteye ulaştık" - "Önümüzdeki hafta Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın kuruluşunu tamamlamış olacağız"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2011'de 20 bin tonla başladığımız lisanslı depoculuk sisteminde bugün 1 milyon 838 bin 200 tonluk kapasiteye ulaştık." dedi.

Tüfenkci, Malatya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Protokolü İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, kayısı üretimini ve ticaretini çok daha iyi şartlara taşıyacak protokol için bir araya geldiklerini söyledi.

Malatya'da lisanslı depoculuk sistemine kayısının da girmesi noktasında özel bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Türkiye, dünya yaş ve kuru kayısı üretiminde birinci sırada yer almaktadır. TÜİK verilerine göre 2017'de yüzde 35'lik artışla ülkemizde toplam 985 bin ton kayısı üretimi sağlanmıştır. Sadece Türkiye değil, artık tüm dünya biliyor, Malatya en önemli kayısı üretim merkezidir. Üretim elbette önemli ama esas önemli olan ürettiğini satabilmek. 'Ürettiğiniz değil satabildiğiniz ürün sizin' derler, gerçekten de Malatya için kayısının pazarlanması ve satılması bu anlamıyla çok önemli. Üretim ile pazarlama birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Kayısıda arz ve talebe baktığınızda, arz iki ayla sınırlı ama talebi 12 aya yaymak gerekir. Bu noktada lisanslı depolar çok önemli. Buğdayın, fasulyenin, nohutun, pamuğun, zeytinin dışında kayısının da lisanslı depoculuk kapsamına alınması önemli."

Lisanslı depoculuğun önemine dikkati çeken Tüfenkci, "Bugüne kadar 123 şirkete Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak kuruluş izni verdik. 2011'de 20 bin tonla başladığımız lisanslı depoculuk sisteminde bugün 1 milyon 838 bin 200 tonluk kapasiteye ulaştık. Lisanslı depolara buğday ile başladık şimdi zeytin, pamuk, Antep fıstığı, kayısı dahil geniş yelpazeye taşıdık. Tarım ticaretinde lisanslı depolar çok önemli. Onun için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla beraber çalışarak lisanslı depo kapasitesini artırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Ürün İhtisas Borsası geliyor"

Tüfenkci, Malatya'ya sadece kayısıda değil aynı zamanda hububatta da lisanslı depoyu kazandırdıklarını dile getirerek, "Bugün kayısının lisanslı depo protokolünü imzalayacağız, temelini de kısa zamanda atmış olacağız. Önümüzdeki hafta da inşallah Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın kuruluşunu tamamlamış olacağız. Böylelikle Ürün İhtisas Borsası'nda da aldığınız elektronik senetler işlem görecek." şeklinde konuştu.

- "Kayısının depolama sorunu bitecek"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kuru kayısıda Türkiye'nin ilk lisanslı deposunun kuruluş sözleşmesini imzalayacaklarını belirterek, "Kayısının bundan sonra depolama sorunu bitecek. Kayısının sağlıklı şartlarda depolanması imkanı bedava sağlanmış olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Protokolü imzalandı.

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "2011'de 20 bin tonla başladığımız lisanslı depoculuk sisteminde bugün 1 milyon 838 bin 200 tonluk kapasiteye ulaştık" - "Önümüzdeki hafta Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın kuruluşunu tamamlamış olacağız"

1 / 10

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni
2 / 10

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni
3 / 10

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni
4 / 10

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni
5 / 10

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni
6 / 10

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni
7 / 10

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni
8 / 10

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni
9 / 10

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni
10 / 10

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni

Kuru kayısı lisanslı depoculuk imza ve ödül töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Tüfenkci kuru kayısı lisanslı depoculuk

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

2018'in en güvenilir otomobili belli oldu

2018'in en güvenilir otomobili belli oldu

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilecek

Günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Prof. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildi

Prof. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildi

Boyner, Çılgın Kelebek kampanyasıyla 3 günde 2 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

Boyner, Çılgın Kelebek kampanyasıyla 3 günde 2 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

'Faeroy' denize indirildi

'Faeroy' denize indirildi

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliği

Türk Hava Yolları ve Emlak Konut GYO’dan işbirliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.