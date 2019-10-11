FİNANS

Kuru kayısıdan 9 ayda 174 milyon dolar kazanç

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 11:31 | Son Güncelleme

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen 68 bin tonluk ihracat karşılığında 174 milyon dolar gelir elde edildi - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "Her ay ihracatta 500 ton atış olursa yıl sonu hedefimiz olan 110 bin ton rakamını tutturacağız"

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'dan yılın ocak-eylül döneminde 68 bin ton kuru kayısı ihraç edilerek, karşılığında 174 milyon dolar gelir sağlandı.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsasından aldığı bilgiye göre, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı kentten ihracat arttı.

Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan Malatya kayısısı ihracatından yılın 9 ayında 174 milyon dolar kazanıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentten geçen yıl 100 bin ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını, bu yılki hedeflerinin ise 110 bin ton olduğunu söyledi.

Özcan, ihracatın, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Geçen yılın 9 ayında 62 bin tonluk ihracat gerçekleştirerek 174 milyon dolar gelir elde etmiştik. Bu yılın 9 ayında ise 68 bin ton ihracat gerçekleştirerek 174 milyon dolar gelir elde ettik. Giden ürünün fiyatı ihracat rakamlarını belirlediği için yıl içinde fiyatlarda birtakım artışlar gerçekleşebiliyor. Bazı tarihlerde ithalatçının arzu ettiği ürünün az olması sebebiyle fiyat artışı oluyor veya ürün çoksa fiyatlarda gevşeme yaşanıyor. Geçen yıla göre ihracatta 6 bin ton artış oldu."

Dış satımın sürdüğünü, eylül ayı ihracatının da arttığını dile getiren Özcan, "Eylülde 11 bin 350 ton ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın eylül ayına göre ihracat miktarı 600 ton arttı. Eğer her ay ihracatta 500 ton atış olursa yıl sonu hedefimiz olan 110 bin ton kuru kayısı ihracatını tutturacağız." diye konuştu.

- "Anuga Fuarı'nı önemsiyoruz"

Özcan, ihracatçıların şu an Almanya'da 2 yılda bir düzenlenen gıda fuarı Anuga'da olduklarını belirtti.

Anuga'yı dünyanın en önemli gıda fuarından biri olarak gördüklerini söyleyen Özcan, şunları kaydetti:

"Bu fuar, Avrupa ülkelerine olan ihracatımızın büyük bölümünün belirlendiği fuar. Bu fuar, kuru meyve ihracatında bağlantılar açısından önemli. İthalatçı ile ihracatçının buluşma noktası. Bu fuarı çok önemsiyoruz. Malatya'dan yaklaşık 30 firma katıldı. Kayısı ihracatıyla ilgili önemli anlaşmalar bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
ihracat kuru kayısı Malatya Malatya Ticaret Borsası Ramazan Özcan

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