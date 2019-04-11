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Kuru kayısıdan ilk çeyrekte 64 milyon dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen 25 bin 600 tonluk ihracat karşılığında 64 milyon dolar gelir sağlandı - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "Yılın ikinci çeyreğinde de yaklaşık 30 bin tonluk ihracatın gerçekleşmesini bekliyoruz" - "Geçen yıl 94 bin tonluk ihracat yapıldı, bu yıl ihracatta 100 bin tonun üzerine çıkmayı hedefliyoruz"

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'dan yılın ilk çeyreğinde 25 bin 600 ton kuru kayısı ihraç edilerek, karşılığında 64 milyon dolar gelir sağlandı.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsasından aldığı bilgiye göre, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı kentten ihracat hız kazandı.

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısından yılın ilk çeyreğinde 25 bin 600 tonluk ihracat gerçekleştirilerek, karşılığında 64 milyon dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk çeyreğindeki kuru kayısı ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu söyledi.

Geçen yılın ilk çeyreğine göre bu yıl kuru kayısı ihracatında artış olduğuna dikkati çeken Özcan, "Bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 25 bin 600 ton kuru kayısı ihracatına karşılık yaklaşık 64 milyon dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 23 bin 300 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 66 milyon 300 bin dolar girdi sağlanmıştı." diye konuştu.

Rakamlara bakıldığında geçen yılın ilk çeyreğine göre bu yılın ilk çeyreğinde kuru kayısı ihracat miktarın arttığını ancak elde edilen döviz girdisinin düşük göründüğüne değinen Özcan, şöyle devam etti:

"Geçen yılın ilk çeyreğinde 1 ve 2 numara diye adlandırdığımız 100-120 adedi 1 kilogram gelen kalibresi ve kalitesi yüksek kayısıya talep yurt dışından daha fazlaydı. Brezilya ve Avrupa ülkeleri 1 ve 2 numara kayısı talep etti. Bu kalitedeki ürünün piyasada daralması (azalması) fiyatların yükselmesine neden oldu. İhracat miktarından elde edilen gelir arasındaki farkın asıl nedeni budur. Bu yılki ihracat rakamlarımız geçen yıla göre daha iyi görünüyor. Yılın ikinci çeyreğinde de yaklaşık 30 bin tonluk ihracatın gerçekleşmesini bekliyoruz. Geçen yıl yaklaşık 94 bin tonluk ihracat yapıldı, bu yıl ihracatta 100 bin tonun üzerine çıkmayı hedefliyoruz."

- "Ekonomiye katkı için mücadele ediyoruz"

Özcan, geçen yıl ağustos ayında ülkenin ekonomik manipülasyonla karşı karşıya kaldığını ve hükümetin aldığı hızlı tedbirlerle bunu bertaraf ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonra ihracat rakamlarının çok daha iyi gelmesini bekliyoruz. Bunun için ihracatçımız, tedarikçi firmalarımız ve üreticilerimiz ülke ekonomisine katkı sağlamak için mücadele ediyor. Bu yılın ihracat rakamlarının daha iyi verilerle sonuçlanacağını tahmin ediyoruz. Brezilya, Mısır ile Uzak Doğu pazarında özellikle Japonya'da ihracat rakamlarımızda artış görüyoruz. Mevcut pazarlara yenilerinin eklenmesi ve mevcut pazarlara gönderilen ürünlerdeki artışa paralel olarak yıllık bazda 2 ile 5 bin ton arasında artış öngörülüyor. İhracat miktarını 100-110 bin tonlara ulaştırmak için gayret göstereceğiz."

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ihracat Kayısı kuru kayısı Malatya Malatya Ticaret Borsası Ramazan Özcan

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