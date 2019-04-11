Kuru kayısıdan ilk çeyrekte 64 milyon dolarlık ihracat

Geçen yılın ilk çeyreğine göre bu yıl kuru kayısı ihracatında artış olduğuna dikkati çeken Özcan, "Bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 25 bin 600 ton kuru kayısı ihracatına karşılık yaklaşık 64 milyon dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 23 bin 300 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 66 milyon 300 bin dolar girdi sağlanmıştı." diye konuştu.

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısından yılın ilk çeyreğinde 25 bin 600 tonluk ihracat gerçekleştirilerek, karşılığında 64 milyon dolar gelir elde edildi.

Rakamlara bakıldığında geçen yılın ilk çeyreğine göre bu yılın ilk çeyreğinde kuru kayısı ihracat miktarın arttığını ancak elde edilen döviz girdisinin düşük göründüğüne değinen Özcan, şöyle devam etti:

"Geçen yılın ilk çeyreğinde 1 ve 2 numara diye adlandırdığımız 100-120 adedi 1 kilogram gelen kalibresi ve kalitesi yüksek kayısıya talep yurt dışından daha fazlaydı. Brezilya ve Avrupa ülkeleri 1 ve 2 numara kayısı talep etti. Bu kalitedeki ürünün piyasada daralması (azalması) fiyatların yükselmesine neden oldu. İhracat miktarından elde edilen gelir arasındaki farkın asıl nedeni budur. Bu yılki ihracat rakamlarımız geçen yıla göre daha iyi görünüyor. Yılın ikinci çeyreğinde de yaklaşık 30 bin tonluk ihracatın gerçekleşmesini bekliyoruz. Geçen yıl yaklaşık 94 bin tonluk ihracat yapıldı, bu yıl ihracatta 100 bin tonun üzerine çıkmayı hedefliyoruz."

- "Ekonomiye katkı için mücadele ediyoruz"

Özcan, geçen yıl ağustos ayında ülkenin ekonomik manipülasyonla karşı karşıya kaldığını ve hükümetin aldığı hızlı tedbirlerle bunu bertaraf ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: