FİNANS

Kuru kayısıya 23 milyon liralık yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

Malatya'da yaklaşık 23 milyon lira yatırımla kurulacak 10 bin ton kapasiteli lisanslı depo sayesinde kuru kayısıda fiyat istikrarı sağlanacak - Depo yatırımı hem istihdama katkı sunacak hem de ürünlerin sağlıklı ortamda saklanmasını sağlayacak - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "Bu, şehre çok önemli katkıda bulunacak, ciddi anlamda da bir istihdam yaratmış olacağız"

EMRAH GÖKMEN - Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, yaklaşık 23 milyon lira yatırımla kurulacak lisanslı deponun yer tahsisi yapıldı.

Lisanlı deponun hayata geçirilmesinin ardından kayısının gerçek değerini bulması, fiyatta oluşabilecek spekülasyonların önüne geçilmesi sağlanacak.

Kurulacak lisanslı depo sayesinde ilerleyen dönemlerde de üretici, depoya koyacağı ürün karşılığında alacağı senetle, istediği banka ya da kooperatiften borçlanma imkanına kavuşacak.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisanslı depo için 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin devamında bulunan 26 bin 600 metrekarelik alanın tahsis edildiğini belirtti.

Yer tahsisinin tamamlanmasıyla Fırat Kalkınma Ajansının proje ihalesini gerçekleştireceğini anlatan Özcan, ardından inşaata başlanacağını söyledi.

İnşaatın tamamlanmasının ardından lisanslı deponun hizmete gireceğini kaydeden Özcan, şöyle konuştu:

"Projemizin toplam bedeli 18 milyon 600 bin lira değerindeydi. Bu ekonomideki değişikliklerden sonra artan maliyetleri de göz önünde bulundurursak 18 milyonun üzerine çıktı. Biz yaklaşık 23 milyon liralık yatırım bekliyoruz. Dolayısıyla bu, şehre çok önemli katkıda bulunacak, ciddi anlamda da istihdam yaratmış olacağız."

- "Biz taban fiyatı belirleyeceğiz"

Özcan, kayısının en önemli problemlerinin başında gelen taban fiyat belirsizliğinin de ortadan kalkacağını söyledi.

Lisanslı depoculukta en önemli unsurlardan birinin de Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım yapması olacağını dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"TMO, yıl içerisinde ürünün kapasitesine ve üretime göre temmuz ve ağustos aylarında taban fiyatları belirleyerek alım yapacak. Bu özellikle çiftçimiz açısında ve yıl içerisinde istikrarlı taban fiyat oluşması açısından çok önemli. TMO'nun da bize ortak olması çok önemli, bunu önemsiyoruz."

Özcan, deponun çiftçiyi maddi olarak da rahatlatacağına değinerek, "Ürünün değerine değer katarak çiftçimizi rahatlatacağız. Çiftçilerimizin özellikle temmuz ve ağustos aylarında ciddi bir gideri vardı. Ürünler depoya konulduğunda bankalardan faizsiz kredi alabilecek ve depoyla bu sorunu da çözmüş olacağız." şeklinde konuştu.

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