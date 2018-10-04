Kuru kayısıya 23 milyon liralık yatırım

"Projemizin toplam bedeli 18 milyon 600 bin lira değerindeydi. Bu ekonomideki değişikliklerden sonra artan maliyetleri de göz önünde bulundurursak 18 milyonun üzerine çıktı. Biz yaklaşık 23 milyon liralık yatırım bekliyoruz. Dolayısıyla bu, şehre çok önemli katkıda bulunacak, ciddi anlamda da istihdam yaratmış olacağız."

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisanslı depo için 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin devamında bulunan 26 bin 600 metrekarelik alanın tahsis edildiğini belirtti.

Kurulacak lisanslı depo sayesinde ilerleyen dönemlerde de üretici, depoya koyacağı ürün karşılığında alacağı senetle, istediği banka ya da kooperatiften borçlanma imkanına kavuşacak.

- "Biz taban fiyatı belirleyeceğiz"

Özcan, kayısının en önemli problemlerinin başında gelen taban fiyat belirsizliğinin de ortadan kalkacağını söyledi.

Lisanslı depoculukta en önemli unsurlardan birinin de Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım yapması olacağını dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"TMO, yıl içerisinde ürünün kapasitesine ve üretime göre temmuz ve ağustos aylarında taban fiyatları belirleyerek alım yapacak. Bu özellikle çiftçimiz açısında ve yıl içerisinde istikrarlı taban fiyat oluşması açısından çok önemli. TMO'nun da bize ortak olması çok önemli, bunu önemsiyoruz."

Özcan, deponun çiftçiyi maddi olarak da rahatlatacağına değinerek, "Ürünün değerine değer katarak çiftçimizi rahatlatacağız. Çiftçilerimizin özellikle temmuz ve ağustos aylarında ciddi bir gideri vardı. Ürünler depoya konulduğunda bankalardan faizsiz kredi alabilecek ve depoyla bu sorunu da çözmüş olacağız." şeklinde konuştu.

