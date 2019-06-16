"Kuru meyve ihracatında pazar payımızı artırmak istiyoruz"

ORHAN YOLDAŞ - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, tarımsal ürünlerin rekolte ve kalite durumlarının her yıl hava şartlarına göre değiştiğini belirterek, "İçeride ve dışarıda tüketim alışkanlıklarında yıldan yıla farklılıklar olabiliyor, bunları yakından gözleyerek pazar yapımızı oluşturmak ve payımızı artırmak istiyoruz." dedi.

Celep, Kuru Meyve Sektörü Kayısı Grubu İstişare Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Malatya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarımsal ürünlerde lider olduğu fındık, kayısı, incir ve üzüm gibi ürünlerde artık kural koyucu bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) organizasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ortaklığında "Ortak Eylem Komisyonu"nu hayata geçirdiklerini anlatan Celep, komisyonla tüm tarımsal ürünlerdeki problemlerin çözümü için adımlar attıklarını ifade etti.

Celep, bu komisyonun sorunların çözümünde başarılı olacağına inandığını belirterek, şöyle devam etti: