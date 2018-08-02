FİNANS

Kuru meyvede ihracatı artıracak proje

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 12:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin lider üretici olmasına rağmen ihracatı istenen oranda artmayan kuru meyve ürünlerinde katma değerli ürünlere yönelme ve yurt dışı tanıtım için Ticaret Bakanlığı desteğiyle proje başlatıldı - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Celep: - "Uzakdoğu ülkelerine özel bir önem atfediyoruz. İhracatta sıkıştığımız 1,3 - 1,4 milyar dolar bandını kıracağımıza inanıyoruz"

İZMİR (AA) - Tarım sektörü ihracatı içinde önemli paya sahip olan kuru meyve ürünlerinde katma değeri yüksek ürünlere geçiş ve yeni pazarlarda aktif tanıtım için Ticaret Bakanlığı desteğiyle proje başlatıldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği üyesi 21 firmanın katılımıyla yürütülecek "Turkish Dried Fruits" isimli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesinin tanıtımı için Ege İhracatçı Birlikleri'nde toplantı düzenlendi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Birol Celep, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıda üretim ve ihracatta dünya lideri olduklarını ancak bundan yeteri kadar faydalanamadıklarını ifade etti.

Sektör ihracatının son 5 yılda 150 ülke, 450 bin ton ve 1,3 - 1,4 miyar dolar seviyesinde tıkandığını, potansiyelin bunun çok ötesinde olduğunu anlatan Celep, bu projeyle 21 ihracatçı firmanın omuz omuza vererek ürün kalitesini, katma değeri ve ihracat gelirini artırmaya odaklanacağını ifade etti.

İlk etapta firmaların derinlemesine analiz edileceğini, daha verimli ve düşük maliyetli bir yapıya dönüşüm sağlanacağını ve daha katma değerli üretime yönelerek alternatif pazarlarda büyüme çabasına girileceğini bildiren Celep, şu bilgileri verdi:

"Bu noktada Uzakdoğu ülkelerine özel bir önem atfediyoruz. Zira Uzakdoğu ülkelerini geleceğin değil bugünün pazarları olarak görüyoruz. Bunda yüksek nüfus oranları, sürekli artan kişi başı gelirleri ve değişen tüketim alışkanlıklarının önemli bir payı vardır.

Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimizde de yenilikçi bir yaklaşım geliştirerek hedef pazarlarımızda etkin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirerek kısa bir süre içerisinde ihracatta sıkışmış olduğumuz 1,3 - 1,4 milyar dolar bandını kıracağımıza inanıyoruz. 2023 için koyduğumuz ihracat hedefini de bu kapsamda 3 milyar dolar olarak revize ediyoruz."

- "Ucuz mal istemiyoruz"

Ürünün değerinin artmasıyla üreticinin de bu projeden kazançlı çıkacağını anlatan Celep, "Çiftçiden ucuz mal almak istemiyoruz ama istenen standartlara uygun üretim konusundaki onlara bilinç aktarma zorunluluğumuz da var. Bu ürünlerin gerçek değerleri neyse 21 takım arkadaşımızla el ele vererek mücadele edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Egeli olması, Cumhurbaşkanımızın bu dönemde tarım sektörü dinamiklerine verdiği değer de bize güç veriyor." dedi.

URGE projesinin 3 milyon dolar bütçesi bulunduğunu, bunun yüzde 80'inin devlet, kalanının 21 firma tarafından karşılandığını anlatan Celep, projenin bir başlangıç olduğunu gelecek dönemde daha büyük bütçelerle yol alınabileceğini ifade etti.

Birlik Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık ise dünyada şeker tüketimine karşı bir tepki bulunduğuna işaret ederek, "Dünya Sağlık Örgütü, bunun en doğru tüketim şeklini kuru meyve olarak açıklıyor. Bizim bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Önce ürünümüzü sağlıklı üreteceğiz, pestisit, aflatoksin, kükürt kontrol altında olacak. İhracatçı firmalar olarak birlikte çalışacağız ve ürünümüzü dünyaya hak ettiği değerle pazarlayacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Birol Celep ihracat Kuru meyve pestisit

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