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Kuru soğan fiyatındaki artış

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 19:30 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da üreticiler, soğan fiyatındaki artışın, aşırı yağışlardan dolayı hasat döneminin gecikmesi ve fırsatçılıktan kaynaklandığını ifade etti - Oluzlu Tarım İşletmesi Başkanı Çelik: - "Bu konuda ne hükümetin ne de Tarım Bakanlığının bir suçu var. Aşırı yağışlardan dolayı ve bazı kişilerin bu durumu fırsatçılığa çevirmesinden dolayıdır. Kimse bu olayı siyasi malzeme haline getirmesin, fiyatlar birkaç güne normale dönecek"

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da üreticiler, market ve pazarlarda tüketiciye 6 liraya kadar satılan soğanın fiyatlarındaki artışın, aşırı yağışlardan dolayı hasat döneminin gecikmesinden ve fırsatçılıktan kaynaklandığını ifade etti.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bu yıl soğan rekoltesinde beklentinin değişmediğini ve rekoltenin 400 bin ton civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Oluzlu Tarım İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çelik de vatandaşın ucuz soğan tüketmesini istediklerini ancak aracıların buna müsaade etmediğini dile getirdi.

Geçen yıl rekoltelerinin yüksek gerçekleştiğini ve fiyatların uygun olduğunu anlatan Çelik, şunları aktardı:

"Bu yıl da ekim fazla ancak Adana ve Reyhanlı bölgesinde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı o bölgede verim azaldı. Bu yıl da Amasya bölgesinde ekim fazla ve rekoltemiz de yüksek olacak ancak son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı hasat zamanı gecikti. Bugün hasada başladık, ben inanıyorum ki soğan önümüzdeki hafta eski fiyatlarına düşecektir. Geçen yıl 85 kuruştan açılan soğan, şimdi marketlerde 6 liraya kadar satılıyor, ben bunu söylemek istemiyorum, bu fırsatçılık politikasıdır. Biz bu tip işlere tırnağımızla üreten bir çiftçi olarak karşıyız."

Türkiye ekonomisine yıllık ortalama 20 bin ton kuru soğan kazandırdıklarını, Türkiye'nin yüzde 2'lik soğan ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Çelik, "Seçimden 3-4 gün sonra bütün mevsimlik işçilerimiz gelecek ve hasada tam anlamıyla başlayacağız ve bu fırsatçı politikalar bitecek, fiyatlar normale dönecek. Bu iş ellerinde mal bulunan 3 - 5 spekülatörün işi, fırsatçılık yapıyorlar. Türkiye'de istediğimizden fazla soğan var kimse yok zannetmesin sadece hasat dönemi gecikti. Geçen yıl İran'da soğan fiyatları 4 liraya kadar çıkmıştı bizde 85 kuruştu, o zaman İran bizden 1 kilo soğan almadı, eğer dışarıdan soğan alırsak çiftçi zor durumda kalacak." diye konuştu.

- "Kimse bu olayı siyasi malzeme haline getirmesin"

Spekülatörlerin insanları panik havasına sokarak fiyatları yükselttiklerini öne süren Çelik, şunları kaydetti:

"Biz üretici olarak bu fiyatlardan vicdanen rahatsısız, biz vatandaşımız kolaylıkla ürünlerimizi yesin istiyoruz. Bu olayı siyaset malzemesi yapan, 'bir dolar bir kilo soğan' diyen arkadaşımızın bu işi araştırması lazım. 'Neden meydana gelmiş, hükümet sorunu' diyorlar. Hükümetin ne sorunu olacak? Reyhanlı bölgesindeki hastalığı da hükümet mi üretti ? Bu konuda ne hükümetin ne de Tarım Bakanlığının bir suçu var. Aşırı yağışlardan dolayı ve bazı kişilerinin bu durumu fırsatçılığa çevirmesinden dolayıdır. Kimse bu olayı siyasi malzeme haline getirmesin fiyatlar birkaç güne normale dönecek."

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