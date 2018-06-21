Kuru soğan fiyatındaki artış

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da üreticiler, market ve pazarlarda tüketiciye 6 liraya kadar satılan soğanın fiyatlarındaki artışın, aşırı yağışlardan dolayı hasat döneminin gecikmesinden ve fırsatçılıktan kaynaklandığını ifade etti.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte bu yıl soğan rekoltesinde beklentinin değişmediğini ve rekoltenin 400 bin ton civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Oluzlu Tarım İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Çelik de vatandaşın ucuz soğan tüketmesini istediklerini ancak aracıların buna müsaade etmediğini dile getirdi.

Geçen yıl rekoltelerinin yüksek gerçekleştiğini ve fiyatların uygun olduğunu anlatan Çelik, şunları aktardı:

"Bu yıl da ekim fazla ancak Adana ve Reyhanlı bölgesinde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı o bölgede verim azaldı. Bu yıl da Amasya bölgesinde ekim fazla ve rekoltemiz de yüksek olacak ancak son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı hasat zamanı gecikti. Bugün hasada başladık, ben inanıyorum ki soğan önümüzdeki hafta eski fiyatlarına düşecektir. Geçen yıl 85 kuruştan açılan soğan, şimdi marketlerde 6 liraya kadar satılıyor, ben bunu söylemek istemiyorum, bu fırsatçılık politikasıdır. Biz bu tip işlere tırnağımızla üreten bir çiftçi olarak karşıyız."