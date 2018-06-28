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"Kuru soğan fiyatları önümüzdeki hafta düşüşe geçecek"

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde pazar ve marketlerde 6-7 liraya kadar yükselen kuru soğan fiyatlarının, temmuz başından itibaren yıllık 100 bin tonun üzerinde üretimin yapıldığı Eskişehir başta olmak üzere Amasya ve Polatlı'da başlayacak hasatlarla düşüşe geçmesi bekleniyor - Eskişehir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Şen: - "Soğan fiyatları, şimdiki kadar fahiş olmaz. Özellikle Eskişehir ve Polatlı'da hasadın başlamasıyla kuru soğanın tarladan çıkış fiyatının 1,5 liraya kadar düşeceğini tahmin ediyoruz"

SİNAN BALCIKOCA - Türkiye genelinde pazar ve marketlerde 6-7 liraya kadar yükselen kuru soğan fiyatlarının, gelecek haftadan itibaren Amasya, Eskişehir ve Polatlı'da başlayacak hasatlar dolayısıyla düşeceği öngörülüyor.

Özellikle yılda ortalama 100 bin tonun üzerinde üretimin yapıldığı Eskişehir'de çiftçiler hasat için tarlasına girmeye hazırlanırken, diğer üretici kentlerden çıkacak ürünlerle kuru soğanın tarladan çıkış fiyatının yarı yarıya düşmesi bekleniyor.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe ovasının Türkiye'nin en önemli sebze üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Erdem, ilçede yaklaşık 5 bin dekar alanda da kuru soğan üretiminin yapıldığını ve hasatta sona gelindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl soğan üreticisi zarar etmişti, birçoğu ürünlerini tarlada bırakmıştı. Bu yıl Adana ve Hatay'da doğal afetler ve hastalıkla nedeniyle kuru soğanda rekolte düşüşü yaşandı. Bu yüzden Türkiye çapında üretim azlığı oldu ve fiyatlar yükseldi. Ancak bu sıkıntının bitmesine çok az kaldı. Temmuz başından itibaren Yenişehir, Amasya, Eskişehir ve Polatlı'da soğan hasadına başlanacak, piyasaya giren ürün artacak."

Önümüzdeki haftadan itibaren fiyatlarda düşüş yaşanacağını dile getiren Erdem, "Üretimdeki boşluk nedeniyle fiyatlar arttı ama temmuz başından itibaren pazar-market fiyatlarının 2,5-3 liraya kadar düşeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

- "Hastalıktan, mevsimsel olumsuzluklardan kaynaklı fiyat artışıyla karşılaştık"

Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkanı ve aynı zamanda soğan üreticisi olan İbrahim Büke de geçen yıl soğanı tarlada bıraktığını belirtti.

Büke, kuru soğandaki fiyat artışına yönelik özellikle sosyal medyada asılsız paylaşımların dolaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Soğanların depoda bekletildiği yönünde paylaşımlar yapılıyor. Yaz soğanı depoda bekletilmez. Bu soğanların çabuk tüketilmesi gerekiyor. Aksi takdirde çürür. Şu an depolarda soğan yok. Hastalıktan, mevsimsel olumsuzluklardan kaynaklı fiyat artışıyla karşılaştık ancak Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinde temmuzdan itibaren hasat başlayacak ve üretim artacak. Bundan dolayı fiyatların düşeceğini tahmin ediyorum."

- "Tarladan çıkış fiyatı 1,5 liraya kadar düşer"

Kuru soğan üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada bulunan ve yılda 100 bin tondan fazla ürün alınan Eskişehir'de de hasat temmuzdan itibaren başlayacak.

Eskişehir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen de Eskişehir'in kuru soğan üretiminde ülkenin önde gelen illerinden olduğunu söyledi.

Şen, kuru soğan üreticilerinin geçen yıl emeğinin karşılığını alamadığını, bu nedenle bazı çiftçilerin ekim gerçekleştirmediğini kaydetti.

Eskişehir'deki kuru soğan hasadının temmuzda başlayacağını anlatan Şen, "Üretici tarlasına girmeye hazırlanıyor. Temmuz ortasından itibaren Eskişehir soğanı piyasaya girmeye başlar. Soğan fiyatları, şimdiki kadar fahiş olmaz. Özellikle Eskişehir ve Polatlı'da hasadın başlamasıyla kuru soğanın tarladan çıkış fiyatının 1,5 liraya kadar düşeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bursa fiyat Kuru soğan

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