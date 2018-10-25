FİNANS

Kuru üzüm depolamasında "ambalaj" şartı

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 10:34 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığınca, kuru üzümlerin depolanırken ambalajlanması zorunluluğu getirildi - Kuru üzüm depolarında sıcaklığın maksimum 24 derece, oransal nemin ise yüzde 45 ile 65 arasında olmasını sağlayacak özellikte olması şartı aranacak

Ticaret Bakanlığınca, daha önce ambalajsız olarak da depolanabilen kuru üzümlerin ambalajlı depolanması zorunluluğu getirildi.

Ticaret Bakanlığının "Kuru Üzüm Lisanslı Depo Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kuru üzümün depolanacağı lisanslı depoların duvarlarının beton sıvalı ve badanalı ya da beyaz plastik boyalı olması gerekmeyecek. Depoların kapalı olması ve sıcaklığın maksimum 24 derece, oransal nemin ise yüzde 45 ile 65 arasında olması şartı aranacak. Depoda sıcaklık ve nem oranı günlük olarak takip edilerek kayıt altına alınacak.

İşlenmemiş çekirdeksiz kuru üzümler bakanlıkça belirlenen "Çekirdeksiz Kuru Üzüm Kalite Kriterleri ve Sınıflandırma Usul ve Esasları"na göre değerlendirilerek, depoya kabul ya da reddedilecek.

- Kuru üzümlerde rutubet sınırı

Depolanmaya uygun olmayan, fermente, sağlığı olumsuz etkileyebilecek nitelik taşıyan ve mevzuatta öngörülen diğer hususlara uygun bulunmayan kuru üzümler lisanslı depolara alınmayacak. Rutubet oranı yüzde 13'ün üzerindeki kuru üzümler lisanslı depoya kabul edilmeyecek.

Daha önce ambalajsız olarak da depolanabilen kuru üzümler, yeni düzenlemeyle sadece ambalajlı olarak konulacak. Kuru üzüm ambalajları, net kapasitesi 50 kilogram olan gıdaya uygun ve UV ışınlarına dayanıklı polipropilen çuvallarda ya da en fazla 400 kilogram ürün alabilen gıdaya uygun plastik kasalarda muhafaza edilecek.

Depoda en fazla 8 adet çuval üst üste konulacak. Ambalajlar, yaş ve rutubetli olmayan, havadar, serin yerlerde tutulacak ve istiflerin havalandırılmasının sağlanması amacıyla sıralar arasında boşluk bırakılacak.

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