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Kuru üzüm üreticisi kilosuna 9 TL fiyat istiyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 10:06 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı 261 bin ton kuru üzüm rekoltesinin bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle gerçekleşmeyeceğini ileri sürdü.

Kuru üzüm üreticisi kilosuna 9 TL fiyat istiyor

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı 261 bin ton kuru üzüm rekoltesinin bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle gerçekleşmeyeceğini ileri sürdü. Rekoltenin yaklaşık 230 bin ton civarında olacağını tahmin ettiklerini belirten Okur, ürünün fiyatının ise kilogramda 9 TL'nin altında olmaması gerektiğini söyledi.
Manisa genelinde bu yıl doğal afetlerin etkili olduğunu söyleyen üzüm üreticileri rekoltenin düşük olacağını belirtti. Manisa'da en çok üzüm üretilen yerlerden Saruhanlı ilçesinde, geçen yıla göre bu yıl mahsulün yarı yarıya düştüğü ifade edildi. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bir süre önce açıkladığı 261 bin ton kuru üzüm rekoltesinin aşağısında bir rekolte beklediklerini söyledi. Okur, "Üreticiler, geçen seneyle bu yıl kaldırdıkları ürün arasında yarı yarıya bir farkın olduğunu söylüyor. Bu yıl üreticimiz umduğunu bulamadı. Tek umutları fiyat. İnşallah fiyatlar yüksek olur" dedi. Yurt dışında bazı ülkelerde kuru üzümün kilosunun 4 dolara satıldığını öğrendiklerin belirten okur, "Bu da bugünkü dolar kuruna göre yaklaşık 25 TL'ye tekabül ediyor. Biz fiyatın böyle olmasını istemiyoruz. Ancak en azından üzümcünün bu yıl yaşadığı sıkıntılar ve mahsulün yarı yarıya düşük olduğu göz önüne alınarak, kuru üzüm kilo fiyatının 9 TL'den aşağıya olmamasını istiyoruz. Çünkü dünya piyasasında en çok üzüm ihracatı yapan ülkelerden birisiyiz. Bu nedenle üzümde çok büyük söz sahibiyiz" dedi.
Bu yılki üzümlerin dünya standartlarının üzerinde olduğunun altını çizen Aydoğan, üzümde hastalık çıktığı yönündeki söylentilerin yalan olduğunu ifade etti. Bu yıl 220 bin ton ile 230 bin ton civarında bir üzüm rekoltesi beklediklerini dile getirdi.
'TEK UMUT FİYAT'
Üreticinin tek umudunun iyi fiyat olduğunu söyleyen Okur, "Üzümü olmazsa olmaz kullanan ülkeler var. İngiltere, Rusya ve bazı ülkelere üzümümüzü satıyoruz. Bu nedenle inşallah bu yıl, üreticimize fiyatlar yardım eder. Çünkü bu yıl rekolte bize yardım etmeyecek. Geçen sene ilk başlangıçta dönemin Tarım Bakanı 4 TL'den açıklamıştı. Bir ara 3,5 TL'ye kadar geriledi. Daha sonra piyasadan üzüm çekilmeye başladığında 4,5 TL ile 6 TL'ye göre fiyatlar değişti. Bu yıl 6,5 ile 7 TL arasında olduğu söyleniyor. Ancak bu fiyat bile üreticiyi güldürmez. Tek umudumuz fiyatların daha da yükselmesi" dedi.
'BU YIL BORÇLARIMIZI ÖDEYEBİLİRSEK ÇOK İYİ'
Saruhanlı'da 20 yıldır üzüm üretimi yapan Serdar Çakal ise "Geçen yılla bu sene arasında bir düşüş var. Mağdur olan arkadaşlarımız çok. Bu yıl yaşanan mağduriyetten dolayı fiyatların 7.5 TL ila 8 TL'nin altına düşmemesi gerekiyor. Bu yıl çıkardığımız mahsul ile para kazanmayı bırakın, borçlarımızı ödeyebilirsek iyi" diye konuştu.

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Kuru üzüm üreticisi kilosuna 9 TL fiyat istiyorKuru üzüm üreticisi kilosuna 9 TL fiyat istiyorKuru üzüm üreticisi kilosuna 9 TL fiyat istiyorKuru üzüm üreticisi kilosuna 9 TL fiyat istiyor

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