Kuru üzümde hem ihracat hem fiyat sevinci

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Türkiye'nin ihracatında dünya çapında söz sahibi olduğu çekirdeksiz kuru üzümde, 9 sezonun en yüksek ihracatının yapılmasının ardından yeni sezonda fiyatların dolar bazında yaklaşık yüzde 30 artması üreticiyi sevindirdi.

Dünyaca ünlü sultaniye üzümünde Türkiye'nin üretiminin tamamına yakınının yapıldığı Manisa ovalarında yaklaşık 800 bin dekarlık bağ alanında üzüm kurutma işlemi tüm hızıyla devam ediyor.

Geçen sezon 310 bin tonluk üretim yapılan kuru üzümde bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle 260 bin ton rekolte bekleniyor. Kuru üzümde arzın azalması ve üreticinin üzümünü kontrollü olarak pazara indirmesi sonucu fiyatlar yükselişe geçti.

TARİŞ Üzüm Birliğinin, üründe standart olarak kabul edilen 9 numara kuru üzümün kilogramı için geçen yıl açıkladığı 4 liralık fiyatı bu yıl 9 liraya çıkarmasına ihracatçı da destek verdi.

İzmir Ticaret Borsası Üzüm Salonu'nda oluşan fiyatlara bakıldığında geçen sezonun başında tonu ortalama bin dolar olan kuru üzümün fiyatı, bu sezona ortalama bin 340 dolarla başladı.