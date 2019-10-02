Kuru üzümde ihracat artışla başladı

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, dış satımın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 58 milyon 907 bin dolar oldu. Yıllık ortalama 300 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı Manisa'da, henüz sezon başında ürün fiyatında ve ihracatta yaşanan pozitif gelişmeler üreticiyi de ihracatçıyı da sevindirdi. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye çekirdeksiz kuru üzümde ihracat sezonunun başladığı 1 Eylül'den bu yana 66 ülkeye 58 milyon 907 bin dolar değerinde 28 bin ton kuru üzüm ihraç etti. Bu dönemdeki ihracat, bir önceki sezonun aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artış gösterdi. - Avrupa ülkeleri "taze kuru üzümü" sevdi Sezonun ilk ayındaki kuru üzüm ihracatının neredeyse tamamı Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Türkiye'nin bir ayda gerçekleştirdiği 58,9 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatının yaklaşık yüzde 85'ine denk gelen 49,6 milyon dolarlık kısmı 23 Avrupa Birliği ülkesine gerçekleştirildi.

İlk ayda en fazla üzüm ihracatı 14,8 milyon dolarla İngiltere'ye yapıldı. Bu ülkeyi 8,6 milyon dolarla İtalya, 7,8 milyon dolarla Almanya izledi. Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekirdeksiz kuru üzümde ihracatın sezona hızlı başladığını, bu sezonun ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 10 azalış olmasına rağmen değer bazında yüzde 6 artış yakaladıklarını belirtti. Özcan, Türk üzümünün özellikle AB pazarında tercih edilir konumda olduğuna dikkati çekerek, "Ürün fiyatlarımız artmasına rağmen Avrupa ülkeleri halen bize rağbet gösteriyor. Biz ihracatçı bir ülkeyiz, ürettiğimizin yüzde 85'ini ihraç ediyoruz. Dünyadaki en büyük kuru üzüm ihracatçısıyız, ürünlerimizle uluslararası piyasaya yön veriyoruz. Aynı zamanda ürünümüzün kalitesi Avrupa Birliği gibi ihracat pazarlarına yönelik gelişti. Bizim üzümümüz, kalite, rekolte, işletme ve fabrikalarımızın geldiği nokta açısında dünyada en üst seviyede." diye konuştu.