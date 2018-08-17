MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türk çekirdeksiz kuru üzümünün dünya piyasasında hak ettiği değerle satılabilmesi için üreticinin hasat paniğine kapılmaması gerektiğini belirtti. Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünde en büyük ihracatçı konumundaki Türkiye'nin üretiminin tamamına yakınının yapıldığı Manisa ovalarında yaklaşık 800 bin dekarlık bağ alanında hasat tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 260 bin tonluk rekoltenin beklendiği çekirdeksiz kuru üzümde, 2018-2019 ihracat sezonu, 1 Eylül'de başlıyor. Son haftaları yaşanan 2017-2018 sezonunda, 11 Ağustos 2018 itibarıyla ihracat, 267 bin ton karşılığı 432 milyon dolara ulaştı. İhracatta 2016-2017 sezonuna göre miktar bazında yüzde 4, değerde ise yüzde 8 artış sağlandı. - İhracata yetiştirme telaşı Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan kuru üzüm için ağustos ayıyla birlikte bağlarda yoğun bir çalışma başlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümler, potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırıldıktan sonra metrelerce uzunluktaki sergilerde kurutulmaya bırakılıyor.

Yağmur yağması ve hırsızlık ihtimaline karşı başında gece gündüz nöbet tutulan kurutma sergilerindeki üzümler, iki haftada ihracata uygun standarda geliyor. Buradan üzüm işleme ve paketleme tesislerine gönderilen üzümler, ağırlıklı olarak gıda sanayisinde kullanılmak üzere ihraç ediliyor. - Alternatif pazarlara ihracat Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağlarda hasadın devam ettiğini ve kapatmaya hazırlandıkları ihracat sezonunun başarılı geçtiğini bildirdi. Kapatacakları sezonda ihracatın 275 bin tonu geçeceğini anlatan Celep, şunları kaydetti: "Türk üzümünü tüm dünya biliyor ve tüketiyor. Üreticimiz üzümlerini temiz bir şekilde kurutup depolarında stoklayıp ondan sonraki süreçte satmayı düşünsün. Panikleyip tedirgin olmayalım. Malımızın kıymetini bilelim. Türk kuru üzümünün tonunun bin 600 dolar seviyesinden satılması içler açısı, ama buna biz sebep oluyoruz. Harman zamanı panik yaşayıp kur farkını yurt dışındaki ithalatçıların cebine koymayalım. Hem memleketimize hem üreticimize kötülük yapmayalım. Sürdürülebilir bir tüketim algısıyla dünyada Türk üzümünün devamlılığını sağlayalım."