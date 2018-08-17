FİNANS

Kuru üzümde üreticiye "acele etmeyin" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 11:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin, ihracatından yıllık ortalama 400 milyon dolar gelir elde ettiği çekirdeksiz kuru üzümde en büyük üretici olan Manisa'da, bağbozumu heyecanı yaşanıyor - İhracatçı temsilcileri, Türk üzümünün hak ettiği fiyattan ihraç edilmesi için üreticinin paniğe kapılmadan malını depoya koyduktan sonra satışa geçmesi konusunda uyarıda bulunuyor - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep: "Malımızın kıymetini bilelim. Harman zamanı panik yaşayıp kur farkını yurt dışındaki ithalatçının cebine koymayalım"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türk çekirdeksiz kuru üzümünün dünya piyasasında hak ettiği değerle satılabilmesi için üreticinin hasat paniğine kapılmaması gerektiğini belirtti.

Dünyaca ünlü Sultaniye üzümünde en büyük ihracatçı konumundaki Türkiye'nin üretiminin tamamına yakınının yapıldığı Manisa ovalarında yaklaşık 800 bin dekarlık bağ alanında hasat tüm hızıyla devam ediyor.

Bu yıl 260 bin tonluk rekoltenin beklendiği çekirdeksiz kuru üzümde, 2018-2019 ihracat sezonu, 1 Eylül'de başlıyor.

Son haftaları yaşanan 2017-2018 sezonunda, 11 Ağustos 2018 itibarıyla ihracat, 267 bin ton karşılığı 432 milyon dolara ulaştı. İhracatta 2016-2017 sezonuna göre miktar bazında yüzde 4, değerde ise yüzde 8 artış sağlandı.

- İhracata yetiştirme telaşı

Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan kuru üzüm için ağustos ayıyla birlikte bağlarda yoğun bir çalışma başlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümler, potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırıldıktan sonra metrelerce uzunluktaki sergilerde kurutulmaya bırakılıyor.

Yağmur yağması ve hırsızlık ihtimaline karşı başında gece gündüz nöbet tutulan kurutma sergilerindeki üzümler, iki haftada ihracata uygun standarda geliyor.

Buradan üzüm işleme ve paketleme tesislerine gönderilen üzümler, ağırlıklı olarak gıda sanayisinde kullanılmak üzere ihraç ediliyor.

- Alternatif pazarlara ihracat

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağlarda hasadın devam ettiğini ve kapatmaya hazırlandıkları ihracat sezonunun başarılı geçtiğini bildirdi.

Kapatacakları sezonda ihracatın 275 bin tonu geçeceğini anlatan Celep, şunları kaydetti:

"Türk üzümünü tüm dünya biliyor ve tüketiyor. Üreticimiz üzümlerini temiz bir şekilde kurutup depolarında stoklayıp ondan sonraki süreçte satmayı düşünsün. Panikleyip tedirgin olmayalım. Malımızın kıymetini bilelim. Türk kuru üzümünün tonunun bin 600 dolar seviyesinden satılması içler açısı, ama buna biz sebep oluyoruz. Harman zamanı panik yaşayıp kur farkını yurt dışındaki ithalatçıların cebine koymayalım. Hem memleketimize hem üreticimize kötülük yapmayalım. Sürdürülebilir bir tüketim algısıyla dünyada Türk üzümünün devamlılığını sağlayalım."

Kuru üzümde en büyük üretici olan ABD'de fiyatların yükseldiğini, bu durumun Türk üzümünü 60 bin tonluk Asya Pasifik pazarlarında öne çıkardığını anlatan Celep, Türk ihracatçıların özellikle Japonya, Çin ve Tayland'da başarılı adımlar attığına dikkat çekti.

- "Bayramda da çalışacağız"

Önde gelen üretim merkezlerinden Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur da üzüm üreticilerinin ağustos ayı boyunca gece gündüz çalışarak ürününü yağmurlar gelmeden kurutacağını belirtti.

Üreticinin bayramda da çalışmak zorunda olduğunu dile getiren Okur, "Bu yıl rekoltede düşüş var. Hasat edilen ürün beklentinin altında kaldı. Önceki yıllarda Saruhanlı'da kuru üzüm için dekar başına ortalama 500-600 kilogram civarından aldığımız verim, 300 kilogramlara kadar düştü. Zaten bakanlık bu yılki rekolteyi 260 bin olarak açıkladı. Geçen yılki rekolte 310 bin tondu. 50 bin tonluk bir azalma söz konusu." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kuru üzüm manisa panik satış üretim

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