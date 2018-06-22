Kurulan-kapanan şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,15 azalarak 8 bin 190 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,9 artarak 589 olarak gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 3,15 azalarak 8 bin 190 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 1,9 artarak 589 olarak kayıtlara geçti.

Kurulan şirket sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 25,63 azalış gösterdi.

(Sürecek)

