FİNANS

Kurulan-kapanan şirketler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

Kurulan şirket sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 32,67 azalarak 5 bin 514 oldu - Geçen ay kapanan şirket sayısı yüzde 16,47 artarak 686 olarak gerçekleşti

Kurulan şirket sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 32,67 azalarak 5 bin 514 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 16,47 artarak 686 olarak gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 32,67 azalışla 5 bin 514 oldu. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 16,47 artışla 686 olarak kayıtlara geçti.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,36, kapanan şirket sayısı yüzde 32,48 azdı.

(Sürecek)

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