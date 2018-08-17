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Kurulan-kapanan şirketler (1)

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

Kurulan şirket sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 23,27 artarak 6 bin 797 oldu - Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 32,94 artarak 912 olarak gerçekleşti

Kurulan şirket sayısı temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 23,27 artarak 6 bin 797 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 32,94 artışla 912 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 23,27 artarak 5 bin 514'ten 6 bin 797'ye yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 32,94 arttı ve 912 oldu. Haziranda kapanan şirket sayısı 686 idi.

Kurulan şirket sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,84 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 16,33 azalış gösterdi.

Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,86 artarak 53 bin 55, kapanan şirket sayısı ise yüzde 9,43 azalarak 6 bin 329 oldu.

(Sürecek)

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kurulan-kapanan şirket temmuz TOBB

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