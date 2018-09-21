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Kurulan-kapanan şirketler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

Kurulan şirket ve kooperatif sayısı, ağustos ayında 5 bin 536 oldu - Ağustosta bin 180 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Türkiye'de ağustos ayında 5 bin 536 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 19,92, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,41 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 25,68 arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,04, kooperatif sayısı yüzde 16,19 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,55 azaldı.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,44, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 44,40 azalırken, kooperatif sayısı 14,81 artış gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 28,90, kooperatif sayısı yüzde 7,37 geriledi, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 56,18 yükseldi.

- Iğdır'da şirket kurulmadı

Bu ayda kurulan toplam 5 bin 536 şirket ve kooperatifin yüzde 86,42'sini limited şirketler, yüzde 11,90'ını anonim şirketler, yüzde 1,68'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,37'si İstanbul, yüzde 9,23'ü Ankara, yüzde 5,24'ü İzmir'de kuruldu. Ağustosta Iğdır'da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Öte yandan, geride kalan 8 ayda toplam 59 bin 244 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin bin 996'sı ticaret, 683'ü inşaat ve 682'si imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 645'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 398'i inşaat, 194'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ağustosta kapanan şirket ve kooperatiflerin 284'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 186'sının inşaat, 104'ünün de imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 912'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 337'sinin inşaat, 167'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan bin 180 yabancı ortak sermayeli şirketin 148'i Suriye, 108'i Suudi Arabistan ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 79'u anonim, bin 101'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin bin 198'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 586'sı ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 531'i gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,32'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)

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kurulan kapanan şirketler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

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