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Kurulan-kapanan şirketler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 10:31 | Son Güncelleme

Kurulan şirket ve kooperatif sayısı, eylül ayında 6 bin 394 oldu - Eylülde 1377 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Türkiye'de eylül ayında 6 bin 394 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, eylülde bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 16,26, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23,06 artarken, kooperatif sayısı yüzde 29,03 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 28,18 artarken, kooperatif sayısı yüzde 17,05 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,02 geriledi.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,31, kooperatif sayısı yüzde 20 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,75 düşüş gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 25,57, kooperatif sayısı yüzde 8,96, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,35 yükseldi.
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- Çankırı'da şirket kurulmadı

Eylülde kurulan toplam 6 bin 394 şirket ve kooperatifin yüzde 86,47'sini limited şirketler, yüzde 12,48'ini anonim şirketler, yüzde 1,03'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,62'si İstanbul, yüzde 10,76'sı Ankara, yüzde 6,18'i İzmir'de kuruldu. Eylülde Çankırı'da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Öte yandan, geride kalan 9 ayda toplam 65 bin 638 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 234'ü ticaret, 786'sı imalat ve 690'ı inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 861'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 408'i inşaat, 243'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Eylülde kapanan şirket ve kooperatiflerin 360'ının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 171'inin inşaat, 127'sinin de mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 471'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 188'inin inşaat, 90'ının ulaştırma sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.
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- Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1377 yabancı ortak sermayeli şirketin 163'ü Suriye, 130'u İran ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 98'i anonim, 1279'u limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 1411'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 681'i ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 639'u gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,71'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)

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