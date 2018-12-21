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Kurulan-kapanan şirketler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 21.12.2018 10:43 | Son Güncelleme

Kurulan şirket ve kooperatif sayısı, kasım ayında 7 bin 110 oldu - Kasımda bin 291 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Türkiye'de kasım ayında 7 bin 110 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, kasımda bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 0,92, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,65 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 18,99 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 9,81, kooperatif sayısı yüzde 12,33 azalış gösterirken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,59 arttı.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,87, kooperatif sayısı yüzde 11,9 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,37 düşüş gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,34, kooperatif sayısı yüzde 34,02, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,56 geriledi.

- Gümüşhane'de şirket kurulmadı

Kasımda kurulan toplam 7 bin 110 şirket ve kooperatifin yüzde 85,53'ünü limited şirketler, yüzde 13,15'ini anonim şirketler, yüzde 1,32'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42,11'i İstanbul, yüzde 10,03'ü Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu. Kasımda Gümüşhane'de şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Öte yandan geride kalan 11 ayda toplam 79 bin 908 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 557'si ticaret, 963'ü imalat ve 662'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 920'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 306'sı imalat, 303'ü inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Kasımda kapanan şirket ve kooperatiflerin 351'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 165'inin inşaat, 129'unun da imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 540'ının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 316'sı inşaat, 137'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan bin 291 yabancı ortak sermayeli şirketin 659'u Türkiye, 118'i Suriye, 99'u İran ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 105'i anonim, bin 186'sı limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin bin 846'sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 834'ü gayrimenkul acenteleri, 812'si ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,92'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)

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kasım kurulan kapanan şirketler TOBB

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