Kurulan-kapanan şirketler (2)

Türkiye'de şubat ayında 6 bin 772 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, şubatta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 19,14, kooperatif sayısı yüzde 12,36, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 41,62 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 67,57, kooperatif sayısı yüzde 75,76 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 25,71 düşüş gösterdi.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,64, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 42,79 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 6,85 arttı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı, yüzde 0,64, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,33 artarken, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 34,43 geriledi.

- Çankırı hariç tüm illerde şirket ve kooperatif kuruldu

Geçen ay kurulan toplam 6 bin 772 şirket ve kooperatifin yüzde 85,65'ini limited şirketler, yüzde 13,19'unu anonim şirketler, yüzde 1,15'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 43,95'i İstanbul, yüzde 10,35'i Ankara, yüzde 5,73'ü de İzmir'de kuruldu. Şubatta Çankırı'da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.