Kurulan-kapanan şirketler (2)

Bu ayda kurulan toplam 7 bin 151 şirket ve kooperatifin yüzde 84,72'sini limited şirketler, yüzde 13,93'ünü anonim şirketler, yüzde 1,31'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,92'si İstanbul, yüzde 10,89'u Ankara, yüzde 6,15'i İzmir'de kuruldu. Martta tüm ilerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Martta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,52, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 43,12, kooperatif sayısı 15,32 azalış gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 12,57 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 10,42 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,46 yükseldi.

Buna göre, martta bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 5,42, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,18, kooperatif sayısı yüzde 20,51 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Türkiye'de mart ayında 7 bin 151 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Öte yandan, ocak-mart döneminde toplam 22 bin 290 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 464'ü ticaret, bin 84'ü imalat ve 610'u inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 720'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 297'si inşaat, 268'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Martta kapanan şirket ve kooperatiflerin 220'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 136'sının inşaat, 79'unun da imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 722'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 291'inin inşaat, 178'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan bin 82 yabancı ortak sermayeli şirketin 563'ü Türkiye, 80'i İran ve 73'ü Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 93'ü anonim, 989'u limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 430'u belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 230'u gayrimenkul acenteleri ve 173'ü lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,63'ü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)

