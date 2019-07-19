Kurulan-kapanan şirketler (2)

Bu ayda kurulan toplam 4 bin 641 şirket ve kooperatifin yüzde 85,2'si limited şirketler, yüzde 13,57'sini anonim şirketler, yüzde 1,23'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,44'ü İstanbul, yüzde 10,95'i Ankara, yüzde 6,38'i İzmir'de kuruldu. Haziranda Kars, Bayburt ve Ardahan'da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,87, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,53, kooperatif sayısı 32,94 azalış gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 4,52 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,32, kooperatif sayısında yüzde 40,91 düşüş gözlendi.

Buna göre, haziranda bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 31,27, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36,83, kooperatif sayısı yüzde 55,47 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 18,34, kooperatif sayısı yüzde 42,65, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,3 azalış gösterdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Türkiye'de haziran ayında 4 bin 641 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin bin 580'i ticaret, 671'i imalat ve 414'ü inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 443'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 176'sı inşaat ve 159'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Haziran ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 260'ının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 127'sinin inşaat, 82'sinin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 408'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 197'sinin inşaat, 101'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Öte yandan ocak-haziran döneminde, toplam 40 bin 518 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 696 yabancı ortak sermayeli şirketin 348'i Türkiye, 85'i İran ve 41'i Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 51'i anonim, 645'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 770'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 440'ı gayrimenkul acenteleri ve 338'i lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,17'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)

