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Kurulan-kapanan şirketler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

Kurulan şirket ve kooperatif sayısı, temmuzda 7 bin 301 oldu - Temmuzda bin 204 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Türkiye'de temmuzda 7 bin 301 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 57, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 70,85, kooperatif sayısı yüzde 82,46 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 56,07, kooperatif sayısı yüzde 141,03, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 86,54 artış gösterdi.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,88, kooperatif sayısı 40,54 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,59 azalış gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 22,70 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,91, kooperatif sayısında yüzde 10,48 düşüş gözlendi.

- Tüm illerde şirket ve kooperatif kuruldu

Bu ayda kurulan toplam 7 bin 301 şirket ve kooperatifin yüzde 86'sını limited şirketler, yüzde 12,57'sini anonim şirketler, yüzde 1,42'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,43'ü İstanbul, yüzde 9,97'si Ankara, yüzde 5,25'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 635'i ticaret, bin 62'si imalat ve 638'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 792'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 270'i imalat ve 260'ı inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Temmuz ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 399'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 221'inin inşaat, 111'inin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 735'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 379'unun inşaat, 153'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Öte yandan ocak-temmuz döneminde, toplam 47 bin 819 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan bin 204 yabancı ortak sermayeli şirketin 692'si Türkiye, 92'si Suriye ve 72'si İran ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 80'i anonim, bin 124'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 911'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 498'i gayrimenkul acenteleri ve 394'ü lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82,46'sını yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)

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