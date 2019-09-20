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Kurulan-kapanan şirketler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

Kurulan şirket ve kooperatif sayısı ağustosta 5 bin 390 oldu - Ağustosta 971 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Türkiye'de ağustosta 5 bin 390 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 26,34, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25,96, kooperatif sayısı yüzde 14,42 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,76, kooperatif sayısı yüzde 51,06, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 45,62 azalış gösterdi.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,61, kooperatif sayısı 4,30, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,80 azalış gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 11,43 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 50,90, kooperatif sayısında yüzde 47,73 düşüş gözlendi.

- 3 ilde şirket ve kooperatif kurulmadı

Bu ayda kurulan toplam 5 bin 390 şirket ve kooperatifin yüzde 85,03'ünü limited şirketler, yüzde 13,28'ini anonim şirketler, yüzde 1,65'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 43,28'i İstanbul, yüzde 10,85'i Ankara, yüzde 5,86'sı İzmir'de kuruldu. Bu ay Gümüşhane, Sinop ve Ardahan'da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin bin 837'si ticaret, 807'si imalat ve 477'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 585'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 224'ü imalat ve 215'i inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ağustos ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 315'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 166'sının inşaat, 96'sının imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 401'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 190'ının inşaat, 79'unun imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Öte yandan, ocak-ağustos döneminde toplam 53 bin 209 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 971 yabancı ortak sermayeli şirketin 81'i Suriye ve 75'i İran ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 90'ı anonim, 881'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin bin 11'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 553'ü gayrimenkul acenteleri ve 441'i lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82,33'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)

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