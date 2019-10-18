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Kurulan-kapanan şirketler (2)

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

Kurulan şirket ve kooperatif sayısı eylülde 7 bin 805 oldu - Eylülde bin 143 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Türkiye'de eylülde 7 bin 805 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, eylülde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 45,18, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 43,72, kooperatif sayısı yüzde 22,47 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 20,73, kooperatif sayısı yüzde 47,83, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,98 artış gösterdi.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,62, kooperatif sayısı 65,15 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,51 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 4,95, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17,33 artarken, kooperatif sayısında yüzde 6,85 düşüş gözlendi.

- İllerin tamamında şirket kuruluşu gerçekleşti

Bu ayda kurulan toplam 7 bin 805 şirket ve kooperatifin yüzde 85,21'ini limited şirketler, yüzde 13,39'unu anonim şirketler, yüzde 1,4'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,97'si İstanbul, yüzde 11,08'i Ankara, yüzde 5,86'sı İzmir'de kuruldu. Eylülde tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 698'i ticaret, bin 184'ü imalat ve 647'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 838'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 327'si imalat ve 295'i inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Eylül ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 418'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 205'inin inşaat, 119'unun imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 544'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 242'sinin inşaat, 112'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Öte yandan, ocak-eylül döneminde toplam 61 bin 14 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan bin 143 yabancı ortak sermayeli şirketin 676'sı yurt dışında yerleşik Türk sermayeli, 74'ü İran ve 63'ü Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 104'ü anonim, bin 39'u limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin bin 117'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 608'i gayrimenkul acenteleri ve 504'ü lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 81,01'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

(Bitti)

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Eylül kurulan kapanan şirketler

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