"Kurumsal Raporlamada Entegre Raporlama ile Değer Yaratma" toplantısı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "Entegre Raporlama Türkiye Ağı'nın kurucu üyesi olarak, entegre düşünce ve raporlamanın önemini ve kazandığımız tecrübeleri tüm kurumlarla paylaşıp, Türkiye’de bu sürece destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Garanti Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen "Entegre Raporlama Türkiye Ağı"nın (ERTA) kurucu üyelerinden olan banka, "Kurumsal Raporlamada Entegre Raporlama ile Değer Yaratma" başlıklı toplantıya ev sahipliği yaparak toplantıya katılan kurumlarla deneyimlerini paylaştı. Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Esen, Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya ve ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı kapsamında düzenlenen panellerde entegre düşünce ve raporlamaya geçiş sürecindeki deneyimler paylaşıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Garanti'nin performansını, hiçbir zaman yaratılan salt finansal değerle ölçümlemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarattığımız etkinin farkında ve sorumluluğunda, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. İş modelimizi, faaliyetlerimizi entegre düşünce ile yapılandırıyoruz. Tüm paydaşlarımızın öncelikli konularını iş modelimize yansıtıyor, stratejik önceliklerimizi şekillendiriyoruz. Etkin kurumsal yönetişim ve risk yönetimi ile, bugün ve gelecekteki risk ve fırsatları yönetiyoruz. Bu alanda da örnek ve öncü bir kurum yaklaşımıyla, 2017 yılında yarattığımız toplam değeri Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) çerçevesi kapsamında belgeleyen, Entegre Faaliyet Raporumuzu yayınladık ve Türkiye'de Entegre Faaliyet Raporu yayımlayan ilk ve tek mevduat bankası olduk. Entegre Raporlama Türkiye Ağı'nın kurucu üyesi olarak, entegre düşünce ve raporlamanın önemini ve kazandığımız tecrübeleri tüm kurumlarla paylaşıp, Türkiye’de bu sürece destek vermeye devam edeceğiz." ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, dünyada entegre ve tek rapora doğru yönelmenin arkasındaki en önemli nedeni, bu raporlama düzeninin yatırımcıların beklentilerini karşılayacak, nitelikli ve öz bilgi içermesi ve şirketlerin entegre raporlamanın yatırımcı güvenini arttırdığını fark etmesi olarak açıkladı.