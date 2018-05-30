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"Kurumsal Raporlamada Entegre Raporlama ile Değer Yaratma" toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 19:18 | Son Güncelleme

Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil: - "Entegre Raporlama Türkiye Ağı'nın kurucu üyesi olarak, entegre düşünce ve raporlamanın önemini ve kazandığımız tecrübeleri tüm kurumlarla paylaşıp, Türkiye’de bu sürece destek vermeye devam edeceğiz" - Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Esen: - "Büyüme için fona ihtiyaç duyan şirketlerle yatırımcılar arasında köprü olma vazifemiz gereği bilgi paylaşımının en çok kullanılan aracı olan raporlamanın kalitesinin yüksek olması bizim her zaman ilgi alanımızda"

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, "Entegre Raporlama Türkiye Ağı'nın kurucu üyesi olarak, entegre düşünce ve raporlamanın önemini ve kazandığımız tecrübeleri tüm kurumlarla paylaşıp, Türkiye’de bu sürece destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Garanti Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen "Entegre Raporlama Türkiye Ağı"nın (ERTA) kurucu üyelerinden olan banka, "Kurumsal Raporlamada Entegre Raporlama ile Değer Yaratma" başlıklı toplantıya ev sahipliği yaparak toplantıya katılan kurumlarla deneyimlerini paylaştı.

Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Esen, Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya ve ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı kapsamında düzenlenen panellerde entegre düşünce ve raporlamaya geçiş sürecindeki deneyimler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, Garanti'nin performansını, hiçbir zaman yaratılan salt finansal değerle ölçümlemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yarattığımız etkinin farkında ve sorumluluğunda, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. İş modelimizi, faaliyetlerimizi entegre düşünce ile yapılandırıyoruz. Tüm paydaşlarımızın öncelikli konularını iş modelimize yansıtıyor, stratejik önceliklerimizi şekillendiriyoruz. Etkin kurumsal yönetişim ve risk yönetimi ile, bugün ve gelecekteki risk ve fırsatları yönetiyoruz. Bu alanda da örnek ve öncü bir kurum yaklaşımıyla, 2017 yılında yarattığımız toplam değeri Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) çerçevesi kapsamında belgeleyen, Entegre Faaliyet Raporumuzu yayınladık ve Türkiye'de Entegre Faaliyet Raporu yayımlayan ilk ve tek mevduat bankası olduk. Entegre Raporlama Türkiye Ağı'nın kurucu üyesi olarak, entegre düşünce ve raporlamanın önemini ve kazandığımız tecrübeleri tüm kurumlarla paylaşıp, Türkiye’de bu sürece destek vermeye devam edeceğiz."

ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, dünyada entegre ve tek rapora doğru yönelmenin arkasındaki en önemli nedeni, bu raporlama düzeninin yatırımcıların beklentilerini karşılayacak, nitelikli ve öz bilgi içermesi ve şirketlerin entegre raporlamanın yatırımcı güvenini arttırdığını fark etmesi olarak açıkladı.

Aras, "Yapılan araştırmalar, şirketler ve yatırımcılar arasındaki güvenilir ilişki ve etkili bilgi paylaşımının gelişmiş ekonomilerde yatırım kararlarını önemli ölçüde etkilediğini ve yatırımcı-şirket arasında daha uzun vadeli, kalıcı ilişkilerin kurulmasına imkan verdiğini gösteriyor. Bunun önemli faydası ise yatırımcı güvenini tesis ederek daha derin ve sürdürülebilir sermaye piyasalarına erişimi kolaylaştıracak olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Esen ise Borsa İstanbul'da geçtiğimiz yıl sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla Türkiye ekonomisine 132 milyar lira kaynak sağlandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyüme için fona ihtiyaç duyan şirketlerle yatırımcılar arasında köprü olma vazifemiz gereği bilgi paylaşımının en çok kullanılan aracı olan raporlamanın kalitesinin yüksek olması bizim her zaman ilgi alanımızda. Geçtiğimiz Kasım ayında Borsa İstanbul'da gong, ülkemizde entegre raporlama konusunda öncü rol üstlenen şirketlerimiz için çalmıştı.

Bu yıl biz de ilk entegre faaliyet raporumuzu çıkardık ve rapor ile 'Borsa İstanbul 2018-2023 Stratejisi' ve iş süreçlerini bütünsel olarak ele alarak duyurmuş olduk. Raporumuzda Borsa İstanbul'un 2017 yılı faaliyetlerini ve orta-uzun vadeli planlarını niceliksel ve finansal bilgilerle destekleyerek, kısa ve öz bir şekilde paydaşlarımızın dikkatine sunduk."

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