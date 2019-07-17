FİNANS

Kurumsal yatırımcılar ABD hisse ve tahvillerini satıyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı verileri, küresel kurumsal yatırımcıların ABD borçlanma kağıtları ve hisse senetlerini sattıklarını ortaya koydu.

İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - ABD Hazine Bakanlığı verileri, küresel kurumsal yatırımcıların ABD borçlanma kağıtları ve hisse senetlerini sattıklarını ortaya koydu.
ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, küresel kurumsal yatırımcılar (merkez bankaları, yatırım fonları vb.) Mayıs ayında ABD Hazine Tahvilleri'nde net 22 milyar dolar satış gerçekleştirdi. Böylece küresel yatırımcılar ABD Hazine borçlanma kağıtlarında 9 ay üst üste net satış yapmış oldu.
ABD Hazine borçlanma kağıtlarından çıkışta, Çin 3 milyar dolarla en ön sıralarda yer alırken; Japonya'nın 37 milyar dolarlık ve İngiltere’nin 22.3 milyar dolarlık bono alımları genel satış dalgasını karşılamakta yetersiz kaldı.
Dünyada halen en çok ABD Hazine Bonosu tutan yabancı yatırımcılar 1.11 trilyon dolarla Çin ve 1.1 trilyon dolarla Japonya olarak sıralanıyor.
Yabancı yatırımcıların ABD borsasında hisse senedi satışları da 13 aydır kesintisiz devam ediyor. ABD borsa endeksleri rekor üzerine rekor kırarken, yabancı yatırımcılar son 13 ayda nette 215 milyar dolarlık hisse senedi sattı. Söz konusu rakam tarihte yabancıların gerçekleştirdiği en büyük hisse satışı olarak kayıtlara geçti.

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