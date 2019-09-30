"Kurumsal yönetim farkındalığı artmalı"

İZMİR (AA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Feyyaz Ünal, kurumsal yönetim konusundaki farkındalığı ve Türkiye'deki iyi uygulamaları artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

TKYD Başkanı Ünal, Ege İhracatçı Birliklerinde düzenlenen basın toplantısında, derneklerinin, kurumsal yönetim anlayışını ülke genelinde tüm şirketlerde yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetler yürüttüğünü vurguladı.

Yatırımı çeken ana faktörlerin başında gelen "güven" unsurunun "iyi yönetimden" geçtiğini ifade eden Ünal, "Ülkeler için sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın yolu, mikro ölçekten bakıldığında şirketlerin iyi yönetilmesinden geçiyor. Kurumsal yönetimle büyüyen şirketler aynı zamanda, faaliyet gösterdikleri ülkeleri de küçük şirket ülkesi olma riskinden çıkarıyor. Bu doğrultuda, ihracatçı birlikleri ve sanayi odaları ile yaptığımız toplantılarla ülkemizde kurumsal yönetim konusundaki farkındalığı ve iyi uygulamaları artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kurumsal yönetim anlayışının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla sanayi ve ticaret odalarıyla toplantılar planladıklarını dile getiren Ünal, kurumsal yönetim ilkelerinin özendirilmesi ile iyi uygulamaları, farklı çalışmalarla desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda, TKYD'nin, 1 Ekim'de Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde "Kurumsal Yönetim ile Şirketinizi Nasıl Geleceğe Taşırsınız?" konulu panel düzenleyeceği bilgisi de paylaşıldı.

