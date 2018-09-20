FİNANS

Kurutulmuş elmadan 400 bin lira gelir

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

Demirci ilçesindeki elma üreticileri kurutulmuş elmadaki fiyat artışının sevincini yaşıyor - Esenyurt Mahalle Muhtarı Arafettin Çetin: - "Bu yıl fiyat yüzde yüz artarak 4 lira oldu. Mahallemize bu noktada ciddi bir ekonomik girdi sağlamakta. 7 kilogram hurda elmadan 1 kilogram elma kurusu çıkıyor. Bu yıl 100 ton elma kurusu çıkar"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde ağaç dibine düştüğü ya da darbeli olduğu için kurutularak işlenen elmanın kilogram fiyatı, geçen yıla göre 2 kat artarak 4 liraya çıktı.

Her yıl ortalama 500 ton elma üretilen ilçede, üreticiler kurutulmuş elma fiyatlarındaki artışın mutluluğunu yaşıyor.

Elma üreticiliğinin yoğun olarak yapıldığı Esenyurt Mahallesi'nde hasat devam ediyor. Sağlam elmalar, kasalara doldurulup, iç piyasaya gönderilirken, ağaç dibine düşmüş, darbe almış elmalar ise dilimlenerek, 4 gün güneş altında bekletilerek kurutuluyor.

Kurutulan elmalar, daha sonra paketlenerek ilçeye gelen tüccarlara satılıyor. Demircili üreticiler, geçen yıl 2 liradan alıcı bulan kurutulmuş elmayı bu yıl 4 liraya satmanın sevincini yaşıyor.

Esenyurt Mahalle Muhtarı Arafettin Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yoğun olarak Amasya cinsi elma üretimi yapıldığını belirterek, her yıl ortalama 500 ton sağlam elma üretildiğini, bunun dışında halan dip elması ya da hurda elma diye tabir edilen elmaların kurutularak değerlendirildiğini söyledi.

- "Kadınlara ekonomik katkı"

Üretilen sağlam elmaları başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki hallere gönderdiklerini dile getiren Çetin, bunun haricinde ağaçtan yere dökülen dip elması olarak tarif edilen elmaları da toplayıp evlerinde işlediklerini ifade etti.

Kadınların bu elmaları dilimleyip güneş altında 4 gün boyunca beklettiğini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Bu yıl elmadan iyi bir rekolte bekliyoruz. Doğal olarak kurutulmuş elma üretimi de artacak. Geçen sene kilogramını 2 liradan satıyorduk. Bu yıl fiyat yüzde yüz artarak 4 lira oldu. Mahallemize bu noktada ciddi bir ekonomik girdi sağlamakta. 7 kilogram hurda elmadan 1 kilogram elma kurusu çıkıyor. Bu yıl 100 ton elma kurusu çıkar. Bu durum böyle olunca, elmanın kendisi satıldığı gibi, dibine düşeni de değerlendirilmiş oluyor. Yani hurda elmadan 400 bin lira gelir bekliyoruz."

Mahalle sakinlerinden Hatice Şalak da "Tarlalarımızda yetiştirdiğimiz elma ağaçlarımızın dibine düşen elmaları dilimleyerek kurutuyoruz. Mahallemizde bu işle uğraşan genellikle kadınlar. Ekonomik katkı sağlıyorlar." dedi.

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Demirci Elma ELMA KURUSU Esenyurt mahallesi manisa

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