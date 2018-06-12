Kuşadası'nda kruvaziyer hareketliliği

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2 bin 700 yolcu ve 2 bin mürettebat kapasiteli 3 gemi yanaştı.

Ege Port Kuşadası Limanı'na sabah saatlerinde Yunan bayraklı "Celestyal Olympia" ve "Celestyal Cristal" ile Bahama bayraklı "Wind Star" gemileri demirledi.

Gemilerden inen çok sayıda turist, servis otobüsleriyle Efes Antik Kenti v e Meryemana Evi'ne hareket etti. Bazı turistler ise Kuşadası'nda şehir turu ve çarşı gezisi yaptı.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, toplam 2 bin 700 turist ve 2 bin mürettebat kapasiteli üç geminin ilçeye hareket getirdiğini belirterek, limana yarın da 600 yolcu ve 500 mürettebat kapasiteli Silver Muse gemisinin yanaşacağını ifade etti.

Kruvaziyer gemileriyle Türkiye'ye gelen yolcuların yüzde 75'inin Kuşadası'nda ağırlandığını kaydeden Güngör, yaz sezonunda toplam 140 geminin limana sefer düzenleyeceğini bildirdi.

