Kuşak ve Yol Girişimi'nde yatırım fırsatı

Kazakistan, Kuşak ve Yol Girişimi'nin açıklandığı tarihin ardından 2014'te duyurduğu ve yaklaşık 9 milyar dolarlık altyapı yatırımı yaptığı Nurlu Yol (Nurlı Jol) ekonomik programını da Kuşak ve Yol Projesi'ni bir parçası olarak ele alıyor. Ülkenin bu kapsamda hayata geçirdiği önemli projelerden biri Batı Avrupa-Batı Çin Otoyolu, Çin ile Avrupa'yı kara yoluyla birbirine bağlıyor.

Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmak ve bu rota üzerindeki ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkileri artırmak amacıyla 2013'te başkent Nur-Sultan'da (Astana) açıklanan Kuşak ve Yol Girişimi'nde ülkenin Avrupa ve Asya'yı birleştiren stratejik konumu, Kazakistan'ı kilit ülke haline getiriyor.

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN/FİRDEVS YÜKSEL - Avrasya'nın kalbinde yer alan Kazakistan'ın, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında hayata geçirdiği ve stratejik bir konuma sahip Horgos Doğu Kapısı Serbest Ekonomik Bölgesi'nde (SEB), genişletilmiş demir yolu ve otoyol bağlantısının yanı sıra vergi teşvikleri ve kapsamlı düzenleyici reformlarıyla yatırımcılara avantaj sağlıyor.

Çin ve Günedoğu Asya'dan, Avrupa ve Körfez ülkelerine uzanan önemli rotaların kesiştiği noktada, Kazakistan’ın Çin sınırına 6 kilometre uzaklıktaki bir bölgede yer alan Horgos Doğu Kapısı SEB, Çin ile Avrupa arasında yük taşımacılığında bir kara köprüsü görevi üstleniyor.

Bu hedef doğrultusunda, 2016'da faaliyete geçen Horgos Doğu Kapısı SEB, Kazakistan'ın uluslararası ulaşım ve ticaret sistemine entegrasyonunu sağlarken, demir yolu hatları, Batı Avrupa-Batı Çin Otoyolu ve Aktau Limanı bağlantılarıyla Yeni İpek Yolu'ndaki yük taşımacılığının birleştirilmesinde ve dağıtımında önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Kazakistan'da altyapının geliştirilmesine yapılan yatırımlarla doğudan batıya, kuzeyden güneye ana geçiş koridorları için doğal bir kavşak oluşturularak, pozitif ekonomik büyümenin desteklenmesi hedefleniyor.

Geleneksel deniz taşımacılığından 3 kat daha hızlı ve hava taşımacılığından yarı yarıya daha ucuza mal olan bu bağlantı yolu, zaman ve maliyet açısından yatırımcılara alternatif sunuyor.

Bünyesinde barındırdığı yaklaşık 130 hektarlık alanda yer alan Orta Asya’nın en büyük kuru yük limanı, 225'şer hektarlık lojistik ve endüstriyel bölgeleriyle, geniş yelpazedeki ürünlerin, depolama ve nakliye servislerini desteklerken, bunları demiryolları ve otoyollarıyla birleştirerek potansiyel yatırımcılarına hizmet sunan bir merkez olma özelliğini taşıyor.

- Horgos Türk yatırımcıları bekliyor

Hazır altyapısı, sağladığı vergi ve gümrük muafiyetleri ile yabancı işçi alımı prosedüründeki kolaylıkların yanı sıra modern bilişim teknolojileriyle bir yatırım platformu olarak tanımlanan Horgos Doğu Kapısı SEB, Kuşak ve Yol Girişimi'nde yer almak isteyen Türkiye'den gidecek yatırımcılara Orta Asya’da cazip bir ortam sunuyor.

Türk yatırımcılar, Horgos Doğu Kapısı SEB'in altyapılarının genişletilmesinde yer alabileceği gibi, burada gıda, tekstil, kimyasal ürünler, makine ekipmanları gibi birçok alanda kuracakları tesislerde ürettiklerini Türkiye, Çin ve Rusya başta olmak üzere Avrupa, Orta ve Güneydoğu Asya ile Hazar ve Körfez ülkelerinin yer aldığı geniş bir pazara ulaştırma imkanına sahip bulunuyor.