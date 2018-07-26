Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman, Türkiye'nin tarihte İpek Yolu için oldukça önemli bir geçit konumunda olduğunu belirterek, "Türkiye tarafından öne sürülen 'Orta Koridor' ile 'Kuşak ve Yol' inisiyatiflerinin uygulanmasıyla Çin ve Türkiye arasında ekonomik gelişim ve iş birliği adına yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır." dedi.

Huiman, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin desteği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayelerinde düzenlenen "Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, ICBC'nin Türk pazarına büyük önem verdiğini söyledi.

ICBC'nin, Türkiye'nin altyapı ve sosyal projelerine yönelik finansal destek sağladığını ifade eden Huiman, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Çin arasında gelecekte ekonomik ve sosyal gelişim açısından daha fazla iş birliği oluşacaktır. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ICBC Turkey aracılığıyla uygulanması, Çin ve Türkiye arasındaki karşılıklı kazan-kazan anlayışıyla ekonomik ve ticari iş birliğinin derinleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Türkiye, tarihte İpek Yolu için oldukça önemli bir geçitti. Türkiye tarafından öne sürülen 'Orta Koridor ile 'Kuşak ve Yol' inisiyatiflerinin uygulanmasıyla Çin ve Türkiye arasında ekonomik gelişim ve iş birliği adına yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır."