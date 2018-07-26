FİNANS

Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 18:34 | Son Güncelleme

ICBC Global Başkanı Yi Huiman: - "Türkiye, tarihte İpek Yolu için oldukça önemli bir geçitti. Türkiye tarafından öne sürülen 'Orta Koridor' ile 'Kuşak ve Yol' inisiyatiflerinin uygulanmasıyla Çin ve Türkiye arasında ekonomik gelişim ve iş birliği adına yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır"

Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Başkanı Yi Huiman, Türkiye'nin tarihte İpek Yolu için oldukça önemli bir geçit konumunda olduğunu belirterek, "Türkiye tarafından öne sürülen 'Orta Koridor' ile 'Kuşak ve Yol' inisiyatiflerinin uygulanmasıyla Çin ve Türkiye arasında ekonomik gelişim ve iş birliği adına yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır." dedi.

Huiman, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin desteği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayelerinde düzenlenen "Kuşak ve Yol Yatırım ve Finansal İş Birliği Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, ICBC'nin Türk pazarına büyük önem verdiğini söyledi.

ICBC'nin, Türkiye'nin altyapı ve sosyal projelerine yönelik finansal destek sağladığını ifade eden Huiman, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Çin arasında gelecekte ekonomik ve sosyal gelişim açısından daha fazla iş birliği oluşacaktır. Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ICBC Turkey aracılığıyla uygulanması, Çin ve Türkiye arasındaki karşılıklı kazan-kazan anlayışıyla ekonomik ve ticari iş birliğinin derinleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Türkiye, tarihte İpek Yolu için oldukça önemli bir geçitti. Türkiye tarafından öne sürülen 'Orta Koridor ile 'Kuşak ve Yol' inisiyatiflerinin uygulanmasıyla Çin ve Türkiye arasında ekonomik gelişim ve iş birliği adına yeni fırsatlar ortaya çıkacaktır."

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang de binlerce yıldır İpek Yolu üzerindeki ülkelerle karşılıklı hoşgörü çerçevesinde geliştirdikleri iş birlikleri ile medeniyetin ilerlemesine katkı sağladıkların söyledi.

Hongyang, Türkiye ve Çin arasındaki potansiyelin giderek arttığına dikkati çekerek, "İki ülke ilişkilerinde gözle görünür başarı elde edildi. Somut iş birliği alanlarında yatırımlar yapılmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

PARTNERSon hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...Son hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?
Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapınŞemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çin Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ICBC kuşak ve yol Orta Koridor türkiye Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Global Başka

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

21 yıldır bitmeyen projede sona gelindi

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Yeni taksilere büyük ilgi! İşte fiyat tarifesi

Yeni taksilere büyük ilgi! İşte fiyat tarifesi

İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı

İkinci el araba alacaklara ekspertiz uyarısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın

Şemsi Bayraktar'dan Süt Konseyi'ne çağrı: Süt fiyatını 2 lira yapın

Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.