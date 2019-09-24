Kuşburnu Mesudiye'nin yeni geçim kaynağı

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, hayvancılık ve ormancılıkla uğraşan yöre halkının yeni geçim kaynağı kuşburnu oldu.

Dağlardan gelen lezzet olarak bilinen ve daha çok Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'ın kırsal kesimlerinde yetişen kuşburnunun Ordu'daki rekoltesi yılda 100 tona kadar ulaştı.

Yöre halkı, ormanlık ve çalılık alanlardan bin bir emekle topladıkları kuşburnunu, yaş olarak kilogramı 7 ile 10 liradan fabrikalara satıyor.

Kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarını süslemesinin yanı sıra çayı ve meyve suyu da yapılan kuşburnu, C vitamini açısından zenginliğiyle dikkati çekiyor.

Büyük bölümü geleneksel yöntemlerle işlenen ve genellikle kışın tüketilen kuşburnu için bölgede kapama bahçeleri kurulması hedefleniyor.

- "1 ton kuşburnunu işleyip satışa sunacağız"

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşburnunun son yıllarda ilçe halkının yeni geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Belediye olarak kuşburnu üretimi için çalışmalar başlattıklarını belirten Gül, "Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz ile yürüttüğümüz proje kapsamında ilk olarak vatandaşlarımızdan 1 ton kuşburnu aldık. Bu ürünü işledikten sonra satışa sunacağız. Böylelikle hem getirilen ürünü değerlendireceğiz hem de üretimi teşvik edeceğiz." diye konuştu.