FİNANS

Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 14:29 | Son Güncelleme

Vali Ömer Toraman: - "Verimliliğin artması için teknolojiden istifade etmemiz gerekir. Bu nedenle bu tür fuarlar büyük önem taşıyor"

Kütahya'da bu yıl 11'incisi düzenlenen "Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı" açıldı.

Kütahya Belediyesi Fuar Alanı'nda yaklaşık 20 bin metrekare alanda kurulan fuara, 227 firma katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Vali Ömer Toraman, fuarın bölgede tarım ve hayvancılığın daha iyi şartlarda yapılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

İlin tarım bakımından geniş alanlara sahip olduğunu belirten Toraman, "Verimliliğin artması için teknolojiden istifade etmemiz gerekir. Bu nedenle bu tür fuarlar büyük önem taşıyor. Üreticilerimiz ve çiftçilerimiz daha az insan gücüyle daha çok teknolojiden, teknikten ve bilimden istifade ederek nasıl daha fazla ürün elde edebileceklerinin gözlemlerini yapacaklar, fuar sayesinde sektörün gelişimini değerlendirebilecekler." diye konuştu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da tarım sektörünün ülkenin ekonomisi ve istihdamında önemli paya sahip olduğunu anlattı.

Tarım ve hayvancılığın stratejik önemi bulunduğuna değinen Işık, "Tarım fuarları, teknolojinin tanıtımına, ayrıca diğer teknolojiler olarak tanımladığımız kaliteli tohumluk, sulama, gübreleme, mekanizasyon gibi teknolojilerin üreticilerle buluşmasını sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol da birçok kurumun destek verdiği fuarı, yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

Fuar, 28 Nisan'a kadar açık kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
açılış fuar Kütahya tarım

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