Kütahya'da çilek tarlalarında dolu zararı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan dolu ve sel, çilek tarlalarında büyük zarara yol açtı.

Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, AA muhabirine, temel geçim kaynağı çilek üretimi olan Sefa köyündeki tarlalarda hasar tespitine başlandığını söyledi.

Dolu ve selin dün akşam arazilerde büyük zarara neden olduğunu belirten Özoğul, "Sefa köyü demek, çilek üretimi demek. Buradan yaklaşık 200 ton çilek üretimi bekliyorduk. Yaklaşık 100 ton çilek hasadı zarar gördü. Çileklerin doludan dolayı yok olması çiftçilerimizi ciddi şekilde maddi zarara uğrattı. Tahminimiz 500 bin lira gibi bir zararla karşı karşıyayız." dedi.

Özoğul, bölgedeki elma, erik, kiraz ve ceviz ağaçları ile patates ve fasulye ekili arazilerde de zarar oluştuğunu sözlerine ekledi.

Sefa Köyü Muhtarı Seyit Ali Bayram da zararın çok büyük olduğunu ve bu konuda destek istediklerini dile getirdi.

Köylerinin, bin 350 rakımlı, ormancılık ve çilek üretimi ile geçinen, 165 nüfuslu 50 haneli olduğunu aktaran Bayram, "Bu seneye kadar yıllık 200 ton çilek üretimi yapılmaktaydı ancak bu sene dolu nedeniyle büyük zararımız var. Devletimizden çileklerin üzerinin kapatılması için destek istiyoruz. Her sene dolu ile karşılaşıyoruz. Çileklerin üzeri kapatılırsa, devlet bu konuda bize yardımcı olursa ekonomiye katkımız devam eder, üstelik üretimi de artırabiliriz." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu.

