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Kütahya’da dolu, çileği vurdu

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 16:04 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyünde etkili olan dolu yağışı çilek tarlalarında büyük zarar yol açtı.

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyünde etkili olan dolu yağışı çilek tarlalarında büyük zarar yol açtı. Sefa Köyü Muhtarı Seyit Ali Bayram, 100 ton çileğin zarar gördüğünü ifade ederek, "200 ton çileğin yaklaşık 100 tonu doludan dolayı zarar gördü. Köylü bu konuda mağdur. Yaklaşık maddi olarak 500 bin lira kadar kaybımız var" dedi.

Domaniç ilçesine bağlı 50 haneli Sefa köyünde etkili olan dolu yağışı çilek ve ormancılıkla geçimini sağlayan üreticileri vurdu. Zor şartlarda tarım yaptıklarını ifade eden köylüler, artan yağışlar ve dolunun çilek üretimine de zarar verdiğini söyledi. Domaniç İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu.

Sefa Köyü Muhtarı Seyit Ali Bayram, yıllık 200 tonun üzerinden çilek üretimi yaptıkları köyde şiddetli yağışların zarara yol açtığını söyleyerek, "Köyümüz bin 350 rakımlı, ormancılık ve çilek üretimi ile geçinen 165 nüfuslu 50 haneli bir köy. Bu seneye kadar yıllık 200 ton çilek üretimi yapılmaktaydı. Ancak bu sene yağışlardan dolayı bu 200 ton çileğin yaklaşık 100 tonu doludan dolayı zarar gördü. Köylü bu konuda mağdur. Yaklaşık maddi olarak 500 bin lira civarı kaybımız var. Bu konuda devletimizin bize yardımcı olmalarını istiyoruz. En azından çileklerin üzerinin kapatılması için destek istiyoruz. Her sene dolu ile karşılaşıyoruz. Çileklerin üzeri kapatılırsa, devlet bu konuda bize yardımcı olursa ekonomiye katkımız devam eder" dedi.

Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul ise dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışıyla üreticilerin büyük kayıplar yaşadığını ifade etti. Özoğlu, "Dün akşam saatlerinde Domaniç’te ciddi bir dolu yağışı oldu. Sefa köyü demek, çilek üretimi demek. Dolu yağışı sonrası bizimde çilek hasadını bir nevi bitirdi. Buradan yaklaşık 200 ton çilek bekliyorduk. Tahmini 90-100 ton arası çilek hasadından zararımız bulunuyor. Çileklerin doludan dolayı yok olması çiftçilerimize ciddi şekilde maddi zarara uğrattı. Burada sadece çilek değil, elma, erik, kiraz, ceviz, patates ve fasulyesi de zarar gördü. Bizler burada hasar tespit yaptıktan sonra kurumlarımızla birlikte çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gerekeni yapmak zorundayız. Tabi burada çiftçilerimizi de ikaz etmek zorundayız. Bu tür afet olayları için sigortalarını yaptırmalarını istiyoruz" diye konuştu.

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