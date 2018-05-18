FİNANS

Kütahya'da TOKİ'den 238 kişi ev sahibi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2018 16:41 | Son Güncelleme

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yaptırılan 294 adet 4 ve 5'inci etap konutlara başvuran 238 kişi için kura çekilişi yapıldı.

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA, (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yaptırılan 294 adet 4 ve 5'inci etap konutlara başvuran 238 kişi için kura çekilişi yapıldı. Altıntaş Belediyesi Düğün Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşen çekilişi kaymakam Musa Kasım Çelik ve Belediye Başkanı Ferit Karabulut da izledi. Konutlar 345 liradan başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 peşinat ve 180, 216, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu. Çekilişe katılanlardan İbrahim Aktaş, "3 yıl önce katıldık, bu sene kurada çıktı. İki kişiyiz, yaşlandık. Burası yakın diye istedik. Yazıldık Allah nasip etti bugüne çıktı, kendimiz oturacağız" dedi. Müesser Güner de "Parayı ilk yatıran bizdik, şimdi çıktı. Daha önce yedeklere kalmıştık, mutluyuz" diye konuştu. Refiye Kutlu ise "Benim evim yoktu, ilk kez çıktı" diye konuştu. Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ilçede TOKİ'nin yaptığı konut sayısının bin 140'a ulaştığını belirterek şunları söyledi: "2007 yılında ilk dönemimizde 96 konut yapmıştık. Daha sonra 2009 yılında 160 tane konut yaptık Toplu konut idaresi ile. 2014 yılında halkın talebi üzerine 3 üncü etapların ilanına çıktık. Bizim hazırladığımız arsalar yetersiz olunca 4 üncü sonra 5 inci etapların arsasını oluşturduk. Toplamda bu yıl içerisinde tamamlanmış konut sayısı 820 oldu. Öncekilerle birlikte ilçemizde Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı konut sayısı bin 140'a ulaştı. İki, üç ay önce yaptığımız çekiliş ile 512 konutun sahiplerini belirlemiştik. Bayram öncesi anahtarları teslim edeceğiz. Bugünde 4 ve 5'inci toplu konutlarımızın çekilişini yapıyoruz. 294 tane konut kurasını çekilecek, fakat vazgeçenler oldu. Şu anda 238 vatandaşımızın ev kurasını çekiyoruz."

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Plastik üretimi ilk çeyrekte yüzde 48.7 artışla 3.5 milyon tonPlastik üretimi ilk çeyrekte yüzde 48.7 artışla 3.5 milyon ton
Memurlar, Büyükşehir Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktıMemurlar, Büyükşehir Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Emekliye ikramiye turizmcilerin de yüzünü güldürdü

Emekliye ikramiye turizmcilerin de yüzünü güldürdü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'nin gümrük vergisi kararına Türkiye'den misilleme!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'nin gümrük vergisi kararına Türkiye'den misilleme!

Kızıl Lale çiçeğini koparmanın cezası 48 bin 600 lira!

Kızıl Lale çiçeğini koparmanın cezası 48 bin 600 lira!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

BTÜ Kariyer ve Eğitim günleri devam ediyor

BTÜ Kariyer ve Eğitim günleri devam ediyor

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Fıstık fiyatındaki artışta toptancıdan stokçuya suçlama

Fıstık fiyatındaki artışta toptancıdan stokçuya suçlama

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.