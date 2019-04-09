FİNANS

Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası, projenin yüzde 35'i tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

Limak İnşaat tarafından inşa edilen, Türk müteahhitlerin yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıdığı belirtilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalinin yaklaşık yüzde 35'i tamamlandı.  Limak İnşaat, Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalinin yapımına devam ediyor.

Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası, projenin yüzde 35'i tamamlandı

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Nisan (DHA)- Limak İnşaat tarafından inşa edilen, Türk müteahhitlerin yurt dışında tek pakette kazandığı en büyük ihale olma özelliğini taşıdığı belirtilen Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalinin yaklaşık yüzde 35'i tamamlandı.

Limak İnşaat, Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalinin yapımına devam ediyor. 4,5 milyar dolarlık ihaleyi 2016 yılında kazanan Limak İnşaat, projeyi 2021 yılında teslim edecek. Türkiye'den de çok sayıda işçinin çalıştığı projede çalışan sayısının 7 bin 500 olduğu belirtildi. Bu sayının 10 bini geçeceği ifade edilirken, projenin de yaklaşık yüzde 35'i de tamamlandı. 750 bin metrekarelik alana sahip yeni terminalin faaliyete geçmesinden sonra havalimanının kapasitesinin yılda 25 milyon yolcuya ulaşması planlanıyor. Limak İnşaat, projeyi devretmesinin ardından iki yıl süreyle bakım ve onarım hizmeti de verecek. Öte yandan terminal inşaatının tamamlanmasının ardından operasyona geçiş süreci de yürütülecek. Limak, projenin dünyanın en yüksek çevre standartlarına sahip olması için de yatırımlarına devam ettiğini duyurdu.

"YOLCU TERMİNALLERİ ARASINDA İLK LEED GOLD BİNA"

Limak, yeni terminal binasının, yolcu terminalleri arasında dünyanın ilk LEED GOLD binası olmasının hedeflendiğini kaydederek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Proje, beton konstrüksiyonun termal özellikleri ile çatıda geniş bir alana monte edilen güneş enerjisi panellerini bir araya getirerek güneş enerjisi üretirken; proje inşaatında kullanılan ürünlerin tamamına yakını geri dönüşüme gönderilmiş durumda. Terminalde inşaat çalışmalarının başladığı Ağustos 2016’dan bu yana, projede kullanılan toplam 23 bin 897 ton materyalin yüzde 88’i geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye kazandırıldı"

"LİMAK OLARAK DÜNYA GENELİNDE DÖRT LEED PROJEMİZ DAHA VAR"

Kuveyt’in sembol projelerinden birinin yüklenicisi olduklarını dile getiren Limak LEED Koordinatörü Orçun Özhelvacı, "LEED Gold sertifikasını alarak; inşaat sürecinin yaratabileceği zorluklar konusunda toplumu eğitmeyi ve sürdürülebilirlik anlayışının benimsenmesinin getireceği avantajları topluma anlatmayı hedefliyoruz. İnsanların sadece bu projeyi özel ve özgün yapan unsurları görmesini değil aynı zamanda yeşil binaların temelindeki konsept ve vizyonu görmesini arzu ediyoruz” dedi. Limak, dünya genelinde dört LEED projesi yürüttüğünü, diğer LEED projeleri arasında İstanbul Havalimanı, Ankara’daki yüksek hızlı tren istasyonu ve Makedonya'nın Üsküp kentindeki karma gayrimenkul projesinin de yer aldığını duyurdu.(Fotoğraflı)

Kuveyt Havalimanı'na Türk imzası, projenin yüzde 35'i tamamlandıKuveyt Havalimanı'na Türk imzası, projenin yüzde 35'i tamamlandıKuveyt Havalimanı'na Türk imzası, projenin yüzde 35'i tamamlandıKuveyt Havalimanı'na Türk imzası, projenin yüzde 35'i tamamlandı

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