Kuveyt ile Airbus arasında 8 uçak alımı için imzalar atıldı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'in Airbus firmasıyla 8 uçak alımı için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Kuveyt Hava Yolları resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Airbus firmasıyla 8 adet A330-800 NEO türü uçak alımı için imzaların atıldığını duyurdu.

Açıklamada, Kuveyt'in haya yolu filosunu bu tür uçaklardan kurma konusunda dünyadaki ilk şirketlerden olduğu belirtilerek, imzaların atılması için Airbus firması yetkilileriyle 5 ay süren görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Teslimatın da Mart 2019 ila 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirileceği aktarıldı.

