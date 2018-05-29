"Kuveyt ile artan işbirliği Türk ekonomisine güveni yansıtıyor"

KUVEYT (AA) - Türkiye ile Kuveyt arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendiren Kuveyt milletvekilleri, iki ülke arasında giderek artan işbirliğinin Türk ekonomisine olan güveni yansıttığını belirtti.

Kuveyt Ümmet Meclisi, bugün Türkiye ile Eylül 2017'de imzalanan Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolü onayladı.

Mecliste, Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın Eylül 2017'de Türkiye'yi ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün görüşülmesi için bugün özel oturum düzenlendi ve iki aşamalı oturumda protokol kabul edildi.

Kuveyt resmi verilerine göre 2015 yılında yaklaşık 1 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2016 yılında artarak 1 milyar 287 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'den Kuveyt'e ihracat hacmi 431 milyon dolara, Kuveyt'in ithalat değeri 856 milyon dolara ulaştı. Kuveyt'teki Türk projeleri ise 6.5 milyar doları aştı.

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