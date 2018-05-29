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"Kuveyt ile artan işbirliği Türk ekonomisine güveni yansıtıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 15:54 | Son Güncelleme

Türkiye ile Kuveyt arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendiren Kuveyt milletvekilleri, iki ülke arasında giderek artan işbirliğinin Türk ekonomisine olan güveni yansıttığı yorumlarında bulundu

KUVEYT (AA) - Türkiye ile Kuveyt arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendiren Kuveyt milletvekilleri, iki ülke arasında giderek artan işbirliğinin Türk ekonomisine olan güveni yansıttığını belirtti.

Kuveyt Ümmet Meclisi, bugün Türkiye ile Eylül 2017'de imzalanan Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolü onayladı.

Mecliste, Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın Eylül 2017'de Türkiye'yi ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün görüşülmesi için bugün özel oturum düzenlendi ve iki aşamalı oturumda protokol kabul edildi.

Kuveyt resmi verilerine göre 2015 yılında yaklaşık 1 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2016 yılında artarak 1 milyar 287 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'den Kuveyt'e ihracat hacmi 431 milyon dolara, Kuveyt'in ithalat değeri 856 milyon dolara ulaştı. Kuveyt'teki Türk projeleri ise 6.5 milyar doları aştı.
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- "Kuveyt ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler gelişecek"

Bu veriler ışığında Türkiye ile Kuveyt arasındaki ekonomik işbirliğini değerlendiren Kuveyt milletvekilleri, yapılan anlaşmaların ve ticaret hacminin Türk ekonomisine güveni yansıttığını belirtti.

Kuveytli milletvekili Cuman el-Harbeş AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile imzalanan Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolünün iki ülke için de önemli olduğunu belirterek, bunun Türk ekonomisine güvenin bir işareti olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin uluslararası seviyede etkisini artıran bir devlet olduğuna dikkati çeken Harbeş, önümüzdeki dönemde Kuveyt ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha çok gelişeceği konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Milletvekili Usame Şahin de sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, söz konusu vergi anlaşması başta olmak üzere Türkiye ile gerçekleştirilen ekonomik işbirliği ve ticaret hacminin Türk ekonomisine olan güveni yansıttığını belirtti.

- "İşbirliği, Türk ekonomisine güveni yansıtıyor"

Milletvekili Velid et-Tabtabai ise sosyal paylaşım sitesinde Türkiye ile ekonomik ilişkilere ve yatırım imkanlarına destek verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Öte yandan Ekonomik Araştırmalar Uzmanı Hamed Sagr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuveyt Ümmet Meclisi'nin vergi anlaşmasını onaylamasının, iki ülkenin ekonomisine destek vereceğini kaydetti.

Sagr, seçim öncesi çeşitli amaçlarla Türk ekonomisinin dış baskılara maruz kaldığı bir dönemde anlaşmanın onaylanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın Eylül 2017'de Türkiye'yi ziyareti sırasında iki ülke arasında söz konusu protokol dahil 6 anlaşma imzalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt türkiye vergi

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