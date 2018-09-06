Kuveyt Türk, altın toplama günleri düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, İstanbul'da eylül ayı boyunca Altın Toplama Günleri'ne devam edecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül'de Şirinevler, Pendik, Sütçü İmam, Fatih, Sultanbeyli, Metrokent, Mahmutbey Yolu, Üsküdar, Eyüp, Çağlayan, Bağcılar, Maltepe, Esenyurt Çarşı, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu Çarşı şubesinde yapılacak.

Altın Toplama Günleri ile vatandaşlar altınlarını Kuveyt Türk eksperlerine kontrol ettirme fırsatı bulacak. Kontrolün ardından cari veya altın hesabı olmak üzere belirlenen uygun hesaba yatırılacak altınlar bu sayede hem çalınma gibi risklere karşı güvende olacak hem de sahiplerine tasarruf ve kazanç sağlayacak.Kuveyt Türk, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve altın sahipleri için tasarruf ve kazanç sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Altın Toplama Günleri'ni, eylül ayı boyunca düzenleyecek.

Evinde altın bulunduranlara banka güvencesi, saklama maliyetinden kurtulma, çalınma riskini ortadan kaldırma avantajları sunan banka altın üzerinden kar elde etmek isteyenlere ise altın katılma hesaplarını sunmakta.