FİNANS

Kuveyt Türk altın toplama günleri düzenliyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk altın toplama günleri düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve altın sahipleri için tasarruf ve kazanç sağlamak için İstanbul'da bu ay altın toplama günleri düzenleyecek.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamada, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve altın sahipleri için tasarruf ve kazanç sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği altın toplama günlerini, İstanbul’da düzenleyeceğini bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Evinde altın bulunduranlara banka güvencesi, saklama maliyetinden kurtulma, çalınma riskini ortadan kaldırma avantajları sunan banka altın üzerinden kar elde etmek isteyenlere ise altın katılma hesaplarını sunmaktadır. 11 Eylül'de Fatih, 12 Eylül'de Sultanbeyli, 13 Eylül'de Sütçü İmam Caddesi, 14 Eylül'de ise Pendik Şubesi'nde yapılacak altın toplama günleri kapsamında, vatandaşlar ziynet altınlarını (çeyrek, yarım, cumhuriyet, bilezik, kolye gibi her ayarda beyaz ve sarı altın) belirtilen Kuveyt Türk şubelerine getirebilecek. Burada eksperler tarafından kontrol edilen altınlar, daha sonra 995/1000 gram saf altın olarak cari veya ziynet altın katılma hesabına yatırılacak."

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- Altınlar Kuveyt Türk ve TMSF güvencesi altında

Açıklamada, Kuveyt Türk'ün yanı sıra gerçek kişiler için 100 bin TL'ye kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altına alınan altın hesapları ile yastık altındaki altınların çalınma gibi risklere karşı güvende olduğu, sahiplerine de tasarruf ve kazanç sağladığı belirtildi.

Kuveyt Türk, 2011'den bugüne kadar yaklaşık 14 ton altını ülke ekonomisine kazandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Altın Toplama Günleri Kuvey Türk

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