Kuveyt Türk Hackathon'un birincisi online tahsilat sistemi Herkod

Yarışmanın 4'üncü ve 5'incisi ise "Ravens" ve "Bicode" isimli projeler oldu. Birinci olan proje 20 bin lira, 2'nci olan proje 15 bin lira, 3'üncü olan proje 10 bin lira, 4'üncü ve 5'inci olan projeler ise 5’er bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Bu yıl 400'e yakın başvuru arasından seçilen 25 projenin sahibi 100'e yakın yarışmacının katıldığı yarışmanın ikincisi "Augmented Cube", üçüncüsü ise "Abra" adlı projeler oldu.

Başta alternatif ödeme çözümleri ve sosyal medya deneyimli mobil uygulama konuları olmak üzere finansal teknolojiler alanında inovatif fikirler sunmak isteyen herkese açık olan Kuveyt Türk Hackathon'da, birinciliğe online tahsilat sistemi olan "Herkod" adlı proje layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk olarak FinTech alanındaki gelişmeleri ve girişimleri yakından takip ediyor, bu alanda inovatif ürün ve hizmetler geliştirmeye gayret ediyoruz. Finansal teknolojiler alanında yeni fikirleri ve girişimleri destekliyoruz. Bu çerçevede ikinci Hackathon yarışmamızı FinTech, yani finansal teknolojiler başlığıyla gerçekleştirdik. Hackathon yarışmasına yoğun ilgi gösteren tüm genç arkadaşlarıma teşekkür ediyor, dereceye girenleri tebrik ediyoruz. Bundan sonra da hem düzenleyeceğimiz Hackathon yarışmalarıyla hem de Lonca Girişimcilik Merkezi ile yeni fikir ve projeleri desteklemeye devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, Herkod, ticari işletmelerin yanı sıra IBAN numarasına sahip herkesin kullanabildiği, blokeli havale işlemi olarak da nitelendirilebilen, sanal POS sistemi gerektirmeyen online tahsilat sistemi.

İkinci olan "Augmented Cube" ise banka müşterilerinin ve çalışanlarının artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle benzersiz bir veri analizi deneyimini elde edecekleri, mobil cihazlarda çalışabilecek ve kullanıcısına üç boyutlu olarak görselleştirilmiş verilerin sunulduğu ve Kuveyt Türk özelinde API’lerle dinamik bilgilerin eş zamanlı olarak kullanıcıya sunabileceği bir uygulama.

Üçüncü olan "Abra" da insandan insana iletişimin azaldığı günümüzde eğitim görüp de maddi durumu yeterli olmayan bireylere daha farklı bir yolla dikkati çekerek insanların bu konuda yardım etmelerini kolaylaştıracak bir proje.

