FİNANS

Kuveyt Türk, İstanbul'da altın toplayacak

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk, İstanbul'da altın toplayacak

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, İstanbul'da kasım ayı boyunca Altın Toplama Günleri düzenleyecek.

Kuveyt Türk'ün açıklamasına göre, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve altın sahiplerinin tasarruf ve kazanç sağlaması için öncü çalışmalar gerçekleştiren banka, altın toplama günlerine kasımda da devam edecek.

Evinde altın bulunduranlara banka güvencesi, saklama maliyetinden kurtulma, çalınma riskini ortadan kaldırma avantajları sunan banka altın üzerinden kar elde etmek isteyenlere ise altın katılma hesaplarını sunuyor.

Banka, bu kapsamda 20-23 Kasım'da Şirinevler, Pendik, Sütçü İmam, Fatih, Sultanbeyli Şubesi'nde, 21 Kasım'da Çiftlik Bağcılar Şubesi'nde ve 23 Kasım'da Metrokent, Mahmutbey Yolu, Üsküdar, Eyüp, Çağlayan, Bağcılar, Maltepe, Esenyurt Çarşı, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu Çarşı Şubesi'nde yapılacak Altın Toplama Günleri düzenleyecek.

Vatandaşlar bu çerçevede çeyrek, yarım, cumhuriyet, bilezik, kolye ve ve benzeri ziynet eşyalarını belirtilen Kuveyt Türk şubelerine getirebilecek. Burada eksperler tarafından kontrol edilen altınlar, daha sonra 995/1000 gram saf altın olarak cari veya ziynet altın katılma hesabına yatırılacak.

Kuveyt Türk'ün yanı sıra gerçek kişiler için 100 bin TL'ye kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altına alınan altın hesapları ile yastık altındaki altınlar çalınma gibi risklere karşı güvende olurken, sahiplerine de tasarruf ve kazanç sağlıyor.

Altın bankacılığı alanında sunduğu inovatif ürün ve hizmetleriyle Türkiye’de ilklere imza atan Kuveyt Türk, 2011’den günümüze kadar yaklaşık 14 ton altını ülke ekonomisine kazandırdı.

WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!
Edremit Körfezi'nde 'zeytin sineği' rekolteyi düşürdüEdremit Körfezi'nde 'zeytin sineği' rekolteyi düşürdü
İstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtuİstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Türk

En Çok Okunan Haberler

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Goldman: Dolar 2019'da yavaşlayan ABD ile düşebilir

Goldman: Dolar 2019'da yavaşlayan ABD ile düşebilir

'Bayram ikramiyeleri enflasyon oranında artırılmalı"

'Bayram ikramiyeleri enflasyon oranında artırılmalı"

İstanbul Havalimanı’nda otopark ücretleri belli oldu

İstanbul Havalimanı’nda otopark ücretleri belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edremit Körfezi'nde 'zeytin sineği' rekolteyi düşürdü

Edremit Körfezi'nde 'zeytin sineği' rekolteyi düşürdü

İstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtu

İstanbul Havalimanı'ndan 19 bin 101 yolcu uçtu

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

Türkiye'nin en yüksek barajı projesinde sona geliniyor

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

İşte gelecek için en hazır olan dünya ekonomileri

Perakende satış endeksi Eylül’de aylık yüzde 4.6, yıllık yüzde 3.4 azaldı (2)

Perakende satış endeksi Eylül’de aylık yüzde 4.6, yıllık yüzde 3.4 azaldı (2)

Soğanın fiyatı yine artışta

Soğanın fiyatı yine artışta

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.